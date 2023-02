Een ode aan het doelloos bestaan: ‘Zelfs ontspannen is een prestatie geworden’

Judith Faas regisseerde een ode aan het doelloos bestaan: Hier zit niemand op te wachten . De voorstelling van BonteHond en Orkater gaat vrijdag in première in de Krakeling. ‘Er gewoon ‘te zijn’ is niet meer genoeg.’

Onzinnigheid, verveling of een beetje aanrommelen; volgens regisseur Judith Faas bestaat het bijna niet meer. Zonde, zegt ze, want juist dan is er ruimte voor creativiteit, jeugdigheid en inspiratie. Met Hier zit niemand op te wachten brengt ze een ode aan een nutteloos bestaan.

Faas: “Ik hoor dat steeds meer tieners een burn-out oplopen. Als ik kijk naar mijn eigen dochter en haar vrienden, maak ik me zorgen over de hoeveelheid verwachtingen waaraan ze moeten voldoen: hoe je eruit moet zien, de hoeveelheid sociale contacten, dat je sportief en slim moet zijn, én zacht en sterk – allemaal op hetzelfde moment. Er gewoon ‘te zijn’ is niet meer genoeg.”

Ook binnen haar eigen generatie is het een thema. “Zelfs ontspannen is een prestatie geworden.” Ze vindt het moeilijk een boosdoener aan te wijzen. “Het is te makkelijk om het op sociale media af te schuiven, maar die spelen zeker een rol, denk ik. Er kan zoveel, maar daardoor móéten we ook zoveel.”

Fantasie

Faas ziet dat het ook in de kunstwereld effect heeft, en creativiteit vaak verloren gaat aan verwachtingen. “Het publiek verlangt vaak dat een voorstelling zo begrijpelijk mogelijk is, terwijl ik denk dat het soms ook heel lekker kan zijn om het helemaal niet te begrijpen, of niet te willen begrijpen. Dan kun je je eigen fantasie erop loslaten. Als proef hebben we de voorstelling gespeeld voor klassen van verschillende leeftijden. Dan zie je dat de tienjarigen de voorstelling heel associatief benaderen, maar de zeventienjarigen de behoefte hebben om te snappen wat ermee bedoeld wordt.”

Of ze zelf al is geslaagd in het doelloos leven? “Nou, dat is dus het punt; het lukt me niet. Zelfs tijdens het maken van een voorstelling over ‘niks’ was ik toch heel erg bezig met wat het publiek ervan zou gaan vinden.”

Faas wilde met Hier zit niemand op te wachten een voorstelling maken voor kinderen én volwassenen. “Bij BonteHond hoor ik vaak dat volwassen zijn verrast door hoe leuk ze de jeugdvoorstellingen vinden. We denken toch vaak in hokjes, voor wie wat geschikt is. Dit is een voorstelling voor iedereen, juist omdat het thema zoveel generaties aanspreekt. Misschien proberen we kinderen wel te veel naar volwassenen te vormen, in plaats van volwassenen naar kinderen. Terwijl van meer kind zijn, iedereen wat gelukkiger zou worden, denk ik.”

Hier zit niemand op te wachten is te zien in de Krakeling, 8/2 t/m 11/2 (vrijdag 10/2 première)