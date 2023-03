Een nieuwe nijntje, maar dan voor op de koffietafel. Kosten: 2995 euro

Vrijdag verschijnt, toepasselijk in het Chinese jaar van het Konijn, een nieuwe limited edition uitgave van nijntje: nijntje xxl miffy. Dick Bruna voor op de koffietafel, voor een schamele 2995 euro.

Het is weer een stunt van de kleine uitgeverij Komma uit Lochem, gespecialiseerd in bijzondere limited-edition-uitgaven: nijntje xxl miffy, een collector’s item in een oplage van slechts duizend exemplaren. Kosten: 2995 euro. Daarvoor krijgt je 592 pagina’s nijntje, met leeslinten in het typerende blauw, geel, oranje en groen.

Uitgever Steven Hond van Komma is zelf groot nijntje-fan en nam tweeënhalf jaar geleden het initiatief voor deze ode aan Dick Bruna (1927-2017) als visionair kunstenaar. Het eerste boekje van nijntje – in het oeuvre van Bruna worden consequent geen hoofdletters gebruik – verscheen in 1955, het 32ste en laatste (een cadeau voor opa pluis) in 2009. Nog altijd is nijntje (miffy voor de rest van de wereld, nijntje is in vijftig talen vertaald) ongekend populair, met films, series, musicals en theatervoorstellingen als spin-offs, merchandise en het nijntje museum in Utrecht.

De boeken telden elk 24 pagina’s elk, met op elke rechterpagina een tekening en op elke linkerpagina vier regels vers. Ze werden (en worden) in klein formaat gedrukt, omdat Bruna het belangrijk vond dat kinderen zouden voelen dat de boekjes voor hen waren gemaakt waren, en niet voor hun ouders. Maar dat is nijntje xxl miffy, met een formaat van 35,5 bij 45 centimeter, dus wél. En gezien het prijskaartje: afblijven met die vieze tengeltjes!

Designer en illustrator Bob van Dijk ontwierp het boek. Volgens de makers is nergens Bruna’s visie en vakmanschap duidelijker dan in zijn beroemdste creatie, en de kunst om met kleur ruimtelijkheid in het platte vlak te creëren. ‘Door letterlijk in te zoomen op zijn werk toont nijntje xxl miffy hoe Bruna zich als kunstenaar meet met avant-gardisten als Matisse en Mondriaan: Bruna tekende nijntje niet, maar schilderde elke lijn met penseel, met als resultaat de typische bibberlijn.’

Bruna's bibberlijnen. Beeld Dick Bruna

Beeld Dick Bruna

Beeld Dick Bruna

Beeld Dick Bruna