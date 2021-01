Eén misstap in de modebusiness kan miljoenen kosten

Alexander Wang, darling van de mode, ligt nu onder vuur. Beeld Getty Images

In 2005 werd Alexander Wang in de New Yorkse modewereld met open armen ontvangen. Deze wonderboy zou de ingedutte modescene aldaar met zijn energie en minimalistische model off-duty style in overwegend zwart weer op de kaart zetten.

Wang (37) werd de knappe, heppiedepeppie darling van de mode-industrie, met zijn lange haren en Taiwanese roots, altijd omringd door zijn beroemde en knappe modeposse. Wat hem de bijnaam ‘the king of downtown cool’ opleverde. Het is moeilijk om een foto te vinden waarop de ontwerper niet breed lachend te zien is, enjoying the good life. Of hij nu in het zwembad ligt met zijn beroemde vrienden in Palm Springs op een Coachellafeestje, of ergens bezweet op een dansvloer staat met een cocktail in de hand.

Het leven is natuurlijk ook leuk als je label enkele jaren na oprichting al in meer dan 700 winkels ligt, waaronder prestigieuze warenhuizen als Neiman Marcus, Bergdorf Goodman en ­Dover Street Market, en Anna Wintour je carrière een zetje geeft met een Vogue/CFDA Fashion Fund Award van 200.000 dollar.

Van 2012 tot 2015 was Wang naast brein achter zijn eigen label ook creative director van modehuis Balenciaga. Zijn vermogen wordt geschat op 90 miljoen dollar. Enkele celebs die zijn kleding dragen: Cardi B, Nicki Minaj, Rihanna en het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen.

Wangs wilde partyboy- en ‘alles kan’-imago hebben zijn merk zeker geen windeieren gelegd. Sterker: het floreerde erom. Hij kwam er zelfs mee weg – flink wat opgetrokken wenkbrauwen en kritiek daargelaten – toen hij R. Kelly in 2017 castte voor een campagne, terwijl de R&B-zanger al onder vuur lag voor seksueel wangedrag.

‘Traumatiserende ervaring’

Wangs haarbanden met teksten als ‘Party Animal’ en ‘Wangover’ gingen als warme broodjes over de toonbank. Voor de New Yorkse Pride 2018 ontwierp hij condooms en een gewilde ‘Protect Your Wang’-collectie, waarvan de opbrengst, sympathiek, ten goede kwam aan de lhbtq-gemeenschap in New York.

De ontwerper is nu echter het onderwerp van beschuldigingen. Brits model en graphic designer Owen Mooney (26) verklaarde onlangs via enkele videoposts op TikTok dat Wang hem op 21 januari 2017 in zijn kruis heeft gegrepen in een bomvolle New Yorkse nachtclub.

‘De persoon naast me maakte misbruik van het feit dat niemand kon bewegen: hij begon me overal te betasten, ook in mijn kruis. Ik bevroor omdat ik in shock was. Toen ik zag wie dit deed, deze beroemde modeontwerper, kon ik het niet geloven.’ Volgens Wangs advocaat heeft het voorval nooit plaatsgevonden, Mooney moet zich in de persoon hebben vergist.

Transmodel en acteur Gia Garison, ook aanwezig in de nachtclub op die avond in 2017, beweert er eveneens een traumatiserende ervaring met Wang te hebben gehad. Op de dansvloer zou de ontwerper haar slipje naar beneden hebben getrokken om haar genitaliën te tonen.

Daarnaast hebben nog twee personen Wang ervan beschuldigd door hem te zijn gedrogeerd, waarna hij seksuele handelingen bij ze verricht zou hebben, in een club en op de achterbank van een Uber. Instagramaccounts @shitmodelsmanagement en @dietprada, onofficiële ‘waakhonden’ binnen de industrie met vele volgers, scharen zich achter de beschuldigers. In de duizenden comments wordt Wangs seksuele wangedrag besproken. Hij zou een tikkende tijdbom zijn geweest van wie het wangedrag jarenlang door velen in de industrie gedoogd is. (Er wordt ook een naam genoemd van een andere Amerikaanse ontwerper die ’m zou knijpen ‘omdat hij weet dat hij hierna aan de beurt is’.)

Alle beschuldigingen worden ontkend door Wangs advocaat, die er in spierballentaal aan toevoegt íedereen juridisch te gaan aanpakken, ook degenen die ‘de leugens’ helpen verspreiden. Op nieuwjaarsdag kwam Wang zelf met een statement waarin hij het heeft over ‘ongefundeerde en grotesk valse beschuldigingen’ die door socialemedia-accounts zouden zijn aangewakkerd met anonieme bronnen en nul bewijs.

Angst voor baanverlies

Of de beschuldigingen waar zijn of niet, feit is dat het veel moed vergt om het op te nemen tegen Wang. Zijn batterij aan dure advocaten boekte eerder al een groot succes: een schadevergoeding van 90 miljoen dollar na het succesvol aanklagen van 459 websites die nepproducten verkochten. Ondanks de #MeToobeweging is de modewereld bovendien nog steeds een gesloten bastion, waarin de mensen op topposities zwijgen uit angst voor baanverlies.

In 2017 werd de modewereld ook opgeschrikt door vele beschuldigingen van seksueel wan­gedrag. In een artikel in The New York Times werden modefotografen Terry Richardson, Bruce Weber en Mario Testino genoemd. Een onderzoeksteam van The Boston Globe sprak daarna met vijftig modellen over seksueel machtsmisbruik binnen de modewereld, waarin maar liefst 25 namen naar voren kwamen, onder wie die van Patrick Demarchelier, een van de favoriete fotografen van prinses Diana, en de Britse topstylist Karl Templer.

Zwarte lijst

Van alle modefotografen lijkt Mario Testino (ook een Dianafavoriet) de enige die ervoor koos om stilletjes op de blaren te gaan zitten. Na een sociale mediastilte van zes maanden besloot hij zijn Instagramfeed voorzichtig weer te gaan vullen met oud werk, terwijl de anderen nog een tijd doorgingen alsof er niets aan de hand was.

Bruce Weber (74) won in september een rechtszaak tegen model Buddy Krueger, wiens diverse malen aangepaste tijdlijn argwaan wekte. Kruegers dubieuze advocaat was Lisa Bloom, de vrouw die na jarenlang slachtoffers van seksueel wangedrag bijgestaan te hebben haar ziel aan de duivel verkocht door plaats te nemen in het advocatenteam van Harvey Weinstein. Bloom werd er later van beschuldigd dat zij had aangestuurd op het graven naar bagger over actri­ce Rose McGowan, een van de eerste vrouwen die Weinstein beschuldigde.

Ook moest Bloom in de rechtszaak van model Jason Boyce tegen Bruce Weber 28.000 dollar aan gerechtskosten aan de fotograaf terugbetalen, omdat een van haar getuigen weigerde vragen van de verdediging te beantwoorden, lees: te liegen, volgens de rechter. De advocate schijnt nu ook een aantal aanklagers van Wang te representeren.

De beschuldigingen aan het adres van Terry Richardson, door highsnobiety.com ‘fashion’s worst-kept dirty secret’ gedoopt, waren het heftigst en impliceerden onder meer verkrachting. Sinds januari 2018 zou er een onderzoek naar hem lopen door de politie van New York. Voor zover bekend is Richardson, net als zijn andere beschuldigde collega’s (uitgezonderd Weber), nooit voor de rechter verschenen. Een schrale troost voor de eventuele slachtoffers zal zijn dat de heren door diverse merken en uitgeverijen op de zwarte lijst zijn gezet en waarschijnlijk nooit meer op topniveau aan werk ­komen.

Alexander Wangs kant van het verhaal moet nog gehoord worden, maar de schade aan het zijn merk, schuldig of niet, is al gedaan. Eén kleine misstap in de modebusiness kan miljoenen kosten. Denk aan het Italiaanse merk Dolce & Gabbana’s dat een reclame maakte met Chinese stereotypen. Lollig bedoeld, maar de reclame werd seksistisch en racistisch opgevat. Dan kan het snel gaan. Op Instagramaccount Shitmodelmanagement wordt al opgeroepen tot een boycot van Wangs kleding.