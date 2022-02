Een man voor wie vrouwen zijn als eten: maakt niet uit wat, als het maar genoeg is

Still uit Ruut Weissman - De hoofdpersoon Beeld Het Uur van de Wolf

Na een week te zijn doodgegooid met dickpics, had Lips behoefte aan een beetje nuance in het debat over #MeToo. Hij bleef zaterdagavond extra laat op, om naar de uitstekend getimede herhaling van de documentaire Ruut Weissman – De hoofdpersoon te kijken.

Lips kon zich de regisseur nog wel herinneren. In 2015 werd hij ervan beschuldigd in zijn jonge jaren als theaterdocent seksuele relaties te hebben aangeknoopt met studentes. Later kwamen daar nog eens aantijgingen bij van seksuele intimidatie jegens actrices. Nu had documentairemaakster Judith de Leeuw hem gevraagd een toneelstuk te regisseren over een van machtsmisbruik beschuldigde regisseur.

“Het gaat niet over mij, maar het gaat natuurlijk wel over mij,” zei Weissman, die en passant de hoofdpersoon beschreef als een man voor wie vrouwen hetzelfde zijn als eten: maakt niet uit wat, als het maar genoeg is.

Zinderend gevecht

Lips zat midden in de nacht te kijken naar een zinderend gevecht tussen een gulzige, kortaangebonden regisseur en zijn actrice, de fenomenale Harriët Stroet. Waar zij het had over de wonden die werden geslagen door mannen in een machtspositie, had hij het over het grote misverstand tussen mannen en vrouwen.

Waarom zijn die mensen zo boos op mij, pruilde Weissman. Was het rancune, omdat ze dachten dat hij ze niet goed genoeg vond? Dat vond Stroet, met alle respect natuurlijk, niet zo’n hele diepe analyse. Ze wond zich op over #MeToo, ‘omdat mensen zo ongelooflijk snel iets vinden’. Haar zwarte bladzijde, zoals ze haar eigen ervaring met een leraar omschreef, had ook andere kleuren gehad: waarom vond ze die man zo leuk, terwijl hij 22 jaar ouder was en ook nog een bochel had? Waarom heeft ze zichzelf erom gehaat?

“Het moet maar eens afgelopen zijn met verwende mannetjes als ik,” beëindigde Weissman de documentaire. Lips dacht: waarom worden dit soort prachtprogramma’s altijd pas zo laat uitgezonden?

