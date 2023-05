Een man die dieren vermoordt? Nu werd het de vleesliefhebber te veel

Wat vinden verstokte vleesliefhebbers van het laatste nieuws uit de buurt, wil de verslaggever op straat weten. De voorbijganger die net zijn liefde voor biefstuk en karbonade heeft bezongen (‘Vlees is vlees. Dat hoort er in principe gewoon bij’) hoort nu het bericht dat er in zijn eigen dorp een man woont die dieren vermoordt. De schrik slaat de geïnterviewde om het hart.

Maar de verslaggever gaat verder: ‘Die man bedwelmt die dieren met zenuwgas of jaagt ze een pen door het hoofd. Daarna hangt hij ze aan een haak en snijdt hun organen eruit.’ Nu wordt het de anti-vegetariër, die eerder het debat over de bio-industrie als ‘gezeur’ heeft bestempeld, te veel. ‘Dat soort mensen zou niet los mogen lopen,’ roept hij kwaad.

Het is het beproefde recept van de straatinterviews van Roel Maalderink. Hij maakte onder de titel Voxpop (2017-2021) online al tientallen memorabele exemplaren. Door uit te vergroten, het perspectief te draaien of de rollen om te keren, liet hij feilloos het flinterdunne laagje kennis zien waarmee de doorsnee kringverjaardagmening is gevernist. En als de opzet een keer mislukte, toonden de gesprekjes op z’n minst de nutteloosheid van het fenomeen straatinterview aan.

In zijn eigen programma Plakshot, dat aan zijn vierde seizoen toe is, zijn de straatinterviews nog steeds een van de sterkste onderdelen. Niet alles wat Maalderink en zijn team maken, is even geestig of geslaagd (de sketch over de KNVB die in de strijd tegen supportersgeweld naar taoïsme en meditatie grijpt, duurt veel te lang), maar zijn blik op het nieuws of de werking van de media is bijna altijd origineel en scherp.

In die laatste categorie valt ook een item over het nieuws dat vliegmaatschappij Transavia ruim 300 vakantievluchten schrapt. Maalderink hoeft de berichtgeving in de media alleen maar achter elkaar te monteren. Het NOS Journaal stuurde een verslaggever naar Schiphol: (Maalderink: ‘Live-verslag van iets dat volgende maand niet doorgaat’). Eva Jinek had een ‘slachtoffer’ aan tafel. Het leed: een gemiste stedentrip naar Lissabon. Jinek: ‘Hoe laat hoorde je dit nieuws?’ Het slachtoffer: ‘De e-mail kwam om 8.35 uur. Ik las hem om half tien.’ Jinek: ‘Aha. Half tien.’ Zo bewees Maalderink opnieuw: de media zijn de spiegel van de maatschappij en soms is dat een lachspiegel.

Zijn megastallen en de bio-industrie nog van deze tijd? #plakshot

pic.twitter.com/yhEuWuYHPQ — Roel Maalderink (@RoelMaalderink) 21 mei 2023

