Een loepzuivere generatiekloof, aan de hand van seks

De Wereld Draait Door. Beeld NPO 3

Lize Korpershoek is 35 en heeft geen zin meer in seks met haar vriend. Daarover maakte ze een documentaire die woensdag op YouTube in première ging. Lips kende Korpershoek niet, maar was benieuwd geraakt door de publiciteitsgolf die aan Mijn seks is stuk voorafging.

Dinsdagavond zag hij Adriaan van Dis en Matthijs van Nieuwkerk manmoedig hun best doen om de monumentale openhartigheid van Korpershoek te begrijpen. Van Dis wilde weten of Korpershoek kinderen wilde. Of ze er rekening mee hield dat die kinderen later getreiterd konden worden om die op YouTube rondzwervende ontboezemingen? De reportagemaakster zag dat diametraal anders. Een loepzuiver voorbeeld van een generatiekloof.

Lips, qua leeftijd ongeveer tussen Van Dis en Korpershoek in, voelde met beiden mee. Waarom moet alles in beeld? Hij vraagt het zichzelf als beroepskijker vaker af. Aan de andere kant: Korpershoek had er een plausibel verhaal bij. Ze wil dingen bespreekbaar maken, normaliseren. In dit geval het patroon waarin ze zelf in al haar relaties belandt: na een tijdje heeft ze geen zin meer in seks, hoewel ze haar partner – momenteel tv-maker Tim Hofman – nog wel lief en knap vindt.

Het klonk als een verre van unieke situatie. De sessies die Korpershoek belegde bij een scala aan seksuologen en tantratherapeuten leken Lips het probleem eerder uit te vergroten dan op te lossen. Hij bewonderde wel de manier waarop Korpershoek over seks praat. Zo volkomen open en waardevrij; zo ging dat in zijn jonge jaren vrijwel nooit.

Knap ook hoe Hofman van achter de camera confronterende vragen durfde te stellen: wanneer was de laatste keer dat je opgewonden van me raakte? Daar kwam dan weer niet echt een helder antwoord op. Lips vond dat niet erg. Hij was vooral opgelucht dat mevrouw Lips juist haar wekelijkse uitje op de sportvereniging had.

