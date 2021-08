Een liefdesverklaring aan Lowlands in strips en tekeningen van Peter Pontiac en Typex

Lowlands volgens Typex (hierboven, voor de VPRO Gids). ‘Lowlands is wel drie dagen achter elkaar Koningsdag, voor mij.' Beeld Typex

Natúúrlijk zou hij naar Lowlands zijn gegaan als er geen corona was. ”Ik ga áltijd,” zegt striptekenaar Typex. ”Ik was er alleen bij de allereerste editie in 1993 niet bij. Eerst maar eens kijken of het wat wordt met dat Lowlands, dacht ik, Daarna heb ik geen aflevering overgeslagen.”

En elke keer vond hij het er geweldig. “Ik ben iemand die Koningsdag de leukste dag van het jaar vind. Ik houd van die uitgelaten sfeer, waarin je lult met iedereen. Lowlands is wel drie dagen achter elkaar Koningsdag, voor mij.”

Lekker druk en vol

Zijn in 2015 overleden vriend en collega-striptekenaar Peter Pontiac zat anders in elkaar. “Peter hield niet van mensenmenigtes. Hij was lang aan heroïne verslaafd geweest, waar je nogal paranoïde van wordt. Het kostte dus enige moeite om hem in 1997 mee te krijgen naar Lowlands, maar hij vond het er te gek. Het klinkt pathetisch, maar die editie van Lowlands was voor hem na een moeilijke periode echt een wedergeboorte. Thuis heeft hij in één ruk het verhaal Lost in the Lowlands getekend. Ik zeg altijd dat ik het zijn beste werk vind, vanwege de leuke hoofdfiguren.”

Voor wie het verhaal nooit las: de twee hoofdfiguren zijn Typex en Pontiac zelf. De twee leerden elkaar kennen op een stripmanifestatie. ”En we waren meteen, zeg maar, smoorverliefd, een echte bromance. We hadden verschillende karakters, hij was veel donkerder dan ik, maar we hadden ook veel gemeen. Allebei waren we bezeten van muziek en als tekenaars hielden we allebei van lekker druk en vol, hoewel hij daar veel verder in ging dan ik. Katholiek opgevoed, hè. Barok-‘n-roll noemde hij zijn stijl.”

Het verhaal Lost in the Lowlands is vanzelfsprekend opgenomen in Lowlands Love Letters, waarin strips en tekeningen zijn verzameld die Pontiac en Typex maakten voor onder meer muziekblad Oor, platenzaak Concerto (altijd op Lowlands met een tijdelijke winkel), Daily Paradise (het eigen krantje van het festival) en de VPRO.

“Door die opdrachtgevers heb ik nooit een kaartje voor het festival hoeven kopen en ben ik ook nooit op de camping geweest. Ik sliep gewoon op de grond bij Concerto of in de perstent. Dat waren meestal maar drie uurtjes, maar dat was genoeg om even tot rust te komen.”

De oudere Peter Pontiac ging op Lowlands meestal eerder ‘naar huis’, zoals Typex dat noemt. ”Als ik dan eindelijk ook ging slapen, trof ik hem backstage in een ongemakkelijke houding onder een vrachtwagen of zo. Altijd maakte ik dezelfde grap. ‘Peter! Peter!’ riep ik dan heel hard. En als hij wakker schrok: ‘Peter, slaap je al?’ Hij kon er nog om lachen ook.”

Pontiac was van 1951, Typex werd geboren in 1962. ”Zo veel verschilden we dus ook weer niet, maar we waren wel echt van een verschillende generatie. Hij had de hippietijd meegemaakt, ik was van de punk. Na de benauwde jaren vijftig was die hippiecultuur natuurlijk een enorme bevrijding geweest, maar ik had er niets mee. Als Amsterdamse jongen riep ik tegen de hippies in het Vondelpark: ‘Wakker worden! Wakker worden!’”

Portretten van popsterren

In dezelfde tijd zag Typex voor het eerst werk van Pontiac. “Hij maakte in de jaren zeventig voor de achterkant van Muziek Expres portretten van de popsterren van die tijd. Ik vond ze prachtig, ook vanwege de verborgen boodschappen die er in zaten. Had hij bijvoorbeeld een diepvrieskalkoen getekend. Heel trots was ik op mezelf dat ik dan begreep: Aha, die muzikant is cold turkey afgekickt.”

Met zijn stripbiografieën van Rembrandt en Andy Warhol verwierf Typex internationale roem, maar hij vindt Pontiac een veel betere tekenaar. ”Peter was een geboren tekenaar, bij mij is het toch vaak een worsteling. Ik kom er schetsend achter wat ik wil, hij zette in één keer een solide compositie neer. Hij had meestal ook geen referentiemateriaal nodig. Als hij iemand een keer had gezien, kon hij daar later uit zijn geheugen een goed gelijkend portret van maken. En als kalligraaf was hij... nou ja, ik zeg het gewoon, de beste van de wereld.”

Peter Pontiac en Typex: Lowlands Love Letters

Concerto Books, €16,99