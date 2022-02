Een leerzame les van Daan Schuurmans als de Nederlandse Forrest Gump

Presentator Daan Schuurmans wandelt voortdurend de zorgvuldig geënsceneerde prehistorische taferelen binnen. Beeld NTR

De tiendelige serie Het verhaal van Nederland is een in alle opzichten bewonderenswaardig ambitieuze productie. Duizenden jaren Nederlandse geschiedenis samenvatten in tien afleveringen die behalve leerzaam ook nog eens boeiend moeten zijn – ga er maar aan staan. We hadden al de serie Welkom in de geschiedenis die momenteel de middeleeuwen behandelt, maar de makers van Het verhaal zochten een serieuzere aanpak.

Daan Schuurmans fungeert als alwetende verteller, een geschiedenisleraar, maar ook als een soort Nederlandse Forrest Gump die voortdurend toevallig bij allerlei historische gebeurtenissen aanwezig is.

Lips moest er in de eerste aflevering Jagers en boeren wel even aan wennen dat Schuurmans, met zijn licht ironische oogopslag en hedendaagse kleding, voortdurend de zorgvuldig geënsceneerde prehistorische taferelen kwam binnenwandelen, zoals bij een getatoeëerde jagersvrouw en een wild uitgedoste boerenman. Midden in hun echtelijke twist sloop Schuurmans hun hut binnen om zich met fluisterstem tot de kijker te richten: “Duizenden jaren geleden leefden er alleen jagers in ons land, vreedzaam naast elkaar. Totdat de eerste boeren verschenen.”

Verrassend genoeg waren niet de jagers maar de boeren de bad guys in de eerste aflevering – de tractoractivisten van Farmers Defence Force blijken dus uit de prehistorie te stammen. Dat verhaal werd verteld via de levensloop van een kordate jagersvrouw die – Boer Zoekt Vrouw avant la lettre – geschaakt wordt door een barbaarse boer.

Ook verrassend was dat ‘de Nederlander’ volgens dna-onderzoek niet af blijkt te stammen van deze jagers en boeren maar grotendeels van Russische nomaden uit de buurt van Oekraïne. Lips stelde zich voor dat zowel Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging als Thierry Baudet al tijdens de eerste aflevering schuimbekkend zat te twitteren over deze ‘propaganda van de staatsomroep’ maar hij vond het een leerzame les van meester ‘Forrest’ Schuurmans.

