Een lach met tranen, Hazes-musical blijft ijzersterk

Martijn Fischer als André Hazes. Beeld Joris van Bennekom

Hij gelooft in mij rust op drie belangrijke pijlers. Kees Prins en Frank Ketelaar hebben een flitsscript geschreven met korte scènes, die toch alle noodzakelijke informatie en sentimenten in zich dragen van een lange scène. Regisseur Ruut Weissman heeft een perfecte balans gevonden tussen de bittere ernst van het verhaal – André Hazes is vrijwel doof, terwijl hij aan de vooravond van een uitverkocht concert in de Arena staat – en komische accenten. Als derde pijler is er Martijn Fischer, die écht Hazes is geworden, in lichaam en geest: goedgebekt, meelijwekkend én innemend, met een drankverslaving die hem zowel grof als een geweldige zanger maakt.

Hij gelooft in mij in drie topscènes

1. Het gouden koppel Rutger de Bekker en Annick Boer zijn de oer-Rotterdamse ouders van Rachel, de laatste liefde van Hazes. De cabaretachtergrond van De Bekker (De Vliegende Panters) en het hoogkomische talent van Boer betaalt zich onder meer uit op de camping (tuttige kleine caravan, té zomerse outfit) als Rachel komt vertellen dat ze een geliefde heeft gevonden. Pa is razend als die vent 20 jaar ouder is, maar helemaal extatisch als het André Hazes blijkt te zijn. Hij heeft zijn levensdoel gevonden: de schoonvader van Hazes zijn. (NB: tot 21 juli neemt Ellen Pieters de rol van Annick Boer over)

2. De megagrote ijskast, volgepropt met blikjes bier, is het belangrijkste decorstuk. Het immer klinkende geluid van het openen van een nieuw blikje is de soundtrack van het leven van Hazes. Producer en beste vriend Tim Griek haalt hem op na een pittig gesprek over zijn verslaving, want Rachel lijkt er definitief genoeg van te hebben. En zo komt Hazes in een ijzersterke emotionele scène op hangende pootjes terug bij Rachel, die haar hand over het hart strijkt. Ze gelooft toch nog in hem. Als Hazes hoort dat Griek aan het eind van die verzoeningsavond is omgekomen bij een verkeersongeluk, waggelt hij direct naar de ijskast.

3. Hij gelooft in mij is geen meezingfeest. Daarvoor zijn de (uitstekend geplaatste) muzikale fragmenten te kort en hebben Jeroen Sleyfer en JB Meijers de meeste nummers te verrassend, in afwijkende ritmes, gearrangeerd. In het Vinkeveense restaurant De Plashoeve confronteert Rachel haar man met de waarheid, die hij zelf niet onder ogen wenst te zien: hij is te doof voor het concert in de Arena, het zal een afgang worden. Choreograaf Daan Wijnands laat de andere bezoekers van het restaurant onder het opzwepende Bloed, zweet en tranen het aantrekken en afstoten van Rachel en André op een broeierig mooie manier nadoen.