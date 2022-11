Een kwartier duiding over het broodrooster van Lil Kleine en Jaimie Vaes? Ja graag!

RTL Boulevard was met groot materieel uitgerukt. Hoewel de showbizzrechtszaak tussen Jaimie Vaes en Lil Kleine in de ochtenduren plaatsvond, stond verslaggever Aran Bade iets na half zeven ’s avonds nog steeds voor de deur van het gerechtsgebouw. Presentatrice Daphne Bunskoek opende met de gouden vraag aan een reporter ter plaatse: ‘Hoe was de sfeer daar?’ Het antwoord klonk onheilspellend: ‘Kil, Daphne.’

Lips had eerder op de dag al enkele details van het juridische moddergevecht tussen de realityster en de rapper voorbij horen komen. De twee beschuldigden elkaar ervan na hun relatiebreuk de huisraad onrechtmatig te hebben meegenomen. Het ging vooral om drie dure horloges, maar in de kantlijn figureerden ook een waterkoker, een blender en een broodrooster. Die laatste had Vaes inderdaad in haar bezit, gaf ze toe. “Ik heb hem mee naar huis genomen om daar brood te kunnen roosteren.”

Demasqué

Na zo’n zinnetje voelde Lips het laatste restje weerstand tegen de ondraaglijke lichtheid van het shownieuws in zichzelf wegvloeien. En zo hing hij aan de lippen van expert Rob Goossens die de zaak van duiding zou voorzien. Hij stelde niet teleur en sprak meteen van ‘een demasqué van de Nederlandse showbizz’.

Ook co-presentator Luuk Ikink sprak wijze woorden: “Zo blijkt dat geld niet altijd gelukkig maakt.” Goossens belandde nu op een psychologische hoogvlakte: “Ik denk dat hier het niet zozeer om geld gaat, maar meer om het dwarszitten van elkaar.”

Lips wilde meer! En dat kwam er. Bijna 13 minuten lang. Eerst een met foto’s ondersteund overzicht van de tumultueuze relatie en toen natuurlijk nieuws over de uitspraak. Het horloge van ‘kraamgoud’ ging naar Vaes. Bunskoek – wat een geluk dat haar relativerende toon terug is bij Boulevard – reageerde ad rem: “Als ik geweten had dat dan je met goud wordt overladen, had ik ook een kind genomen.”

