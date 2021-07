Een knap opgetuigd monumentje voor Epke Zonderland in Studio Tokio

Studio Tokio. Beeld NOS

Lips zegt altijd maar zo: als je ervan uitgaat dat het tegenvalt, kan het alleen maar meevallen. Die levenshouding voorkwam al vaker teleurstellingen, zoals onlangs nog, bij het matig verlopen EK van Oranje. Dus zo ging Lips er weer in bij de Olympische Spelen. Die voorspelde medailleregen? ­Mwoah, eerst zien dan geloven.

Maar je hebt tegenvallen en je hebt tegenvallen. En de parade van demasqués waar deze Spelen tot nu toe op uitdraaien voor Nederland is zelfs Lips te gortig.

Hoopvol ging ie nog zitten voor Mathieu van der Poel die vervolgens van z’n mountainbike kletterde. En zo’n dag werd het voor het Oranjekamp: met gediskwalificeerde windsurfers, een gecrashte bmx’er, verliezende water­poloërs en een vallende skateboarder. Kommer en kwel. Nou ja, de 3x3 basketballers dan, die wonnen van Polen. En er was zilver voor zwemmer Arno Kamminga.

Maar de Oranjekoorts van Lips was inmiddels ernstig gezakt. Droef te moede schakelde hij toch maar in bij ­Studio Tokio, de dagelijkse olympische talkshow van de NOS vanuit Scheveningen. Meteen weer Van der Poel natuurlijk, wiens vader Dione de Graaff telefonisch te woord stond, want daar had de pechvogel zelf nu écht even geen zin in.

Lips had er zelf ook geen zin meer in, totdat opeens de redding aanschoof: Epke Zonderland, wiens carrière in Tokio stilletjes ten einde kwam, maar bij Studio Tokio ­wisten ze nog een keer raad met hem. Knap werd er een monumentje voor hem opgetuigd. Eerst met oude beelden. 7 augustus 2012 natuurlijk. Weet u nog, het commentaar van Hans van Zetten? “Hij staat, ik sta, het is ongekend.”

En vervolgens écht op tranenjacht met lovende woorden van zijn broers en zus, Matthijs van Nieuwkerk, Rintje Ritsma, Pieter van den Hoogenband, Syb van der Ploeg, Mart Smeets en Mark Rutte. En ja hoor, die olympische Oranjekoorts zwelde bij Lips subiet weer aan.

