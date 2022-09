Een jaar van je leven: opgesloten zitten voor een miljoen euro

Set van SBS programma 'Een jaar van je leven'. Beeld Wessel de Groot

Het erf van de verbouwde boerderij in de Hollandse polder oogt in de volle zon best aanlokkelijk. Op een basketbalveldje mikken productiemedewerkers – de deelnemers zijn deze middag nog niet ingetrokken – de bal vooral naast de ring.

Vooral de in de schaduw gelegen jacuzzi ziet er uitnodigend uit. Maar vergis je niet, waarschuwt uitvoerend producent Martijn de Bruijn. “Dat bubbelbad ziet er luxueuzer uit dan het is. Je kunt niet zomaar de stekker in een stopcontact steken. Hij is houtgestookt. Als je erin wil, zul je zelf aan de slag moeten.”

Stapelbedden

Spartaans is de behuizing van de 40 kandidaten van het nieuwe Een jaar van je leven niet meteen, maar een vakantiebestemming is anders. De Bruijn laat de slaapzalen zien: tien kandidaten slapen hier vanaf deze week in vijf stapelbedden per kamer. Via de tot woonkamer verbouwde loods – picknickbanken, een open haard en verschillende fitnesstoestellen – gaat het naar het kantoor van de manager.

Bij de inrichting van de ruimte, waar ooit de boer zijn administratie bijwerkte, past de omschrijving ‘sober maar functioneel’. Vier plastic kamerplanten geven enige huiselijkheid aan een verder vooral naar verse verf geurende werkruimte. Hier huist straks de door de kandidaten gekozen leider van de maand. Die beslist over de uitgaven uit de huishoudpot en doet bestellingen voor voedsel en andere levensmiddelen.

Boeken, een Netflixabonnement, internet­verbinding of zelfs maar een spelletje Scrabble ontbreken in de inventaris en zijn in wat SBS afficheert als ‘de langste gameshow ooit’ ook niet te bestellen. Dat deelnemers 365 dagen achtereen van de buiten­wereld worden afgesloten is op zich niet nieuw, wel de combinatie met het vervullen van allerlei opdrachten om te voor­komen dat ze voortijdig naar huis moeten..

1 miljoen euro

Zo is Een jaar van je leven een combinatie van vele realityshows die sinds de oerversie van de soort, Big Brother uit 1999, het scherm haalden. Het programma past onderaan de stamboom met daarin onder meer De Bus, De Gouden Kooi, Expeditie Robinson, House of Talent, Utopia en Temptation Island.

“Realityseries waarbij mensen op een afgeschermde plek bij elkaar worden gezet zijn een sterk Nederlands fenomeen,” zegt Jan Teurlings van de Universiteit van Amsterdam, die onderzoek deed naar realitytelevisie. “In andere landen tref je dit soort formats veel minder aan. En als ze er zijn, zijn ze vaak in Nederland gekocht.”

Daarvoor is volgens Teurlings een duidelijke reden: “De persoonlijkheid en de visie van John de Mol spelen een grote rol. Bijna alle programma’s komen uit zijn koker. Hij ontdekte daarmee met Big Brother een gat in de markt. En hoewel de culturele resonantie nooit meer zo groot is geweest als toen, blijven die shows blijkbaar winstgevend genoeg.”

Big Brother is sinds 1999 uitgezonden in 80 landen. Teurlings verwacht zo’n impact niet van Een jaar van je leven. “Daarvoor is het medialandschap inmiddels te zeer veranderd en gefragmenteerd.” Eerder voorspelt hij ‘niet spectaculaire, maar wel respectabele kijkcijfers’, omdat het genre nog altijd een vaste fanschare heeft.

Die zal ook willen weten hoe ver de 40 deelnemers zullen gaan voor het prijzengeld van de show: 1 miljoen euro. Of wat er van die som geld overblijft na aftrek van de kosten die kandidaten maken voor hun levensonderhoud. Want elk bedrag dat wordt uitgegeven aan pakweg shampoo of cola gaat straks in een factor 25 van de prijzenpot af.

Opsluiting

De vraag die zich opdringt: wie wil daar in hemelsnaam aan meedoen? De Bruijn zegt dat Talpa enkele duizenden aanmeldingen ontving. Na zorgvuldige casting – ‘Je wilt van alles wat hebben’ – en psychologisch onderzoek – ‘We willen weten of iemand zo’n beproeving aan kan’ – bleef onder meer Amsterdammer Tommy-Lee (27) over.

De IT’er, die door zijn vader werd vernoemd naar de drummende ex-vriend van Pamela Anderson, belt vanuit zijn appartement, waar hij net zijn koffer heeft ingepakt voor vertrek. De inhoud: 23 kilo aan kleren. “Voor alle seizoenen. Iets anders mochten we niet meenemen.”

Tommy-Lee vertelt een drievoudige motivatie voor zijn deelname te hebben. Enerzijds het geld, waarmee hij zijn alleenstaande moeder ‘financiële onafhankelijkheid’ wil bezorgen.

Maar hij heeft ook persoonlijke ambities: “Als het me door de bekendheid van dit programma lukt een grotere following op social media te creëren, kan dat een verdienmodel zijn. Ik hoop interessant te worden voor adverteerders.”

Een laatste voordeel van zijn opsluiting zonder mobiele telefoon: “Ik kan even een tijdje uit de fast lane van het leven. Dat lijkt me best fijn.”

Tommy-Lee zegde zijn huidige baan op voor zijn deelname, maar bedong wel terugkeergarantie voor als die is geëindigd. Als het aan hem ligt, maakt hij daar pas op zijn vroegst over een jaar gebruik van. Talpa betaalt ondertussen de vaste lasten van zijn appartement door.

Conflict scoort

Tommy-Lee woonde voor zijn werk al drie jaar in Kuala Lumpur. Een ervaring die hem van pas komt, verwacht hij. “Daar was het eerste jaar ook lastig door de nieuwe cultuur en de nieuwe mensen, maar ik heb het gered. Ik ben niet zo moeilijk in groepen. Discussie en ruzies zal ik, zeker in het begin, uit de weg gaan.”

Dat die conflicten zullen ontstaan, is zeker, aldus wetenschapper Teurlings. “Dat is de eenvoudige logica achter deze programma’s: conflict scoort. Kijken naar 40 mensen die genoegzaam naast elkaar aan tafel zitten wordt al snel saai. Tijdens de casting wordt secuur gezocht naar uitgesproken karakters. De vraag is: waar zit de mogelijke conflictstof?’’

Volgens De Bruijn wordt er niet op ruzie gestuurd, maar zijn ‘discussies onvermijdelijk onderdeel van het format’.

Een circuit van 75 camera’s registreert straks alle bewegingen van de kandidaten. Die zijn behalve in de dagelijkse tv-uitzending te volgen op twee verschillende livestreams die 24 uur per dag lopen. Privacy is er nergens, beaamt De Bruijn. “Maar dat weet je als je meedoet aan een programma als dit.” Niettemin zal niet al het materiaal worden gebruikt. “We houden het netjes.”

Een jaar van je leven. Kick-off zondag 21.30 uur op SBS6. Daarna elke werkdag 18.20 uur. Livestreams via Videoland