Een huis vol krijgt er tien J’s bij

Familie Zeldenrust. Beeld KRO-NCRV

Dat je meer dan pakweg twee of, vooruit, drie kinderen wil hebben – dat vindt Lips al lastig voor te stellen. Laat staan een stuk of acht kinderen, zoals de vruchtbare ouders in de populaire realityserie Een huis vol, waarvan dinsdagavond een nieuw seizoen begon. Maar dat je ze dan ook nog namen geeft die op een uit de hand gelopen grap lijken – dáár kan Lips helemaal niet bij.

Hij maakte de afgelopen seizoenen van Een huis vol al kennis met de familie Buddenbruck, waar de inmiddels elf kinderen ingewikkelde namen dragen als Chariënne, Shaëlle, Jenaux, Shevaign, Gidiën, Dareau, Xaviée en Dévaugn.

Dit seizoen wordt de KRO/NCRV-serie verrijkt met de familie Zeldenrust (nomen est omen) waarvan moeder Jantina en vader Jozua hun acht kinderen allemaal een naam gaven die met een J begint: Julia, Jesse, Joël, Jasper, Jirsa, Jaïra, Jurrian en Jedinja. Zodat ze zichzelf ‘De tien J’s’ kunnen noemen. Geinig toch? Wacht maar tot al je kinderen een e-mailadres willen en erachter komen dat jzeldenrust@gmail.com allang vergeven is.

Maar na een korte kennismaking met de Brabantse schippersfamilie Zeldenrust werd in de eerste aflevering vooral een kijkje genomen bij de reeds bekende families: de Buddenbrucks, de Urker familie Jelies en de Amsterdamse familie Cudoghams, bij elkaar goed voor 27 kinderen. En dan hebben de Buddenbrucks ook nog twee honden en zes katten – garantie voor permanente huiselijke chaos.

Juist die chaos is natuurlijk ook het succes van Een huis vol, dat afgelopen seizoen goed was voor gemiddeld 1 miljoen kijkers per aflevering. Want net als bij de rampzalige emigraties in Ik vertrek kan de kijker tevreden achteroverleunen en denken: díe fout heb in elk geval niet gemaakt. Meneer en mevrouw Lips in ieder geval niet.

Reageren? hanlips@parool.nl.