Een hitsingle van Drake en The Weeknd, gemaakt met AI: opnieuw herschrijft technologie de muziekwetten

Het gebruik van AI in de muziek leidt tot onrust bij platenmaatschappijen. Ook streamingdiensten worstelen met wat ze aanmoeten met liedjes die door software zijn gemaakt, maar klinken als een bestaande artiest. Het is niet de eerste keer dat mens en machine botsen in de muziekwereld.

De stormachtige ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) wierp afgelopen week een reeks nieuwe fundamentele vragen op, ditmaal over de muziekindustrie. Aanleiding was een duet van Drake en The Weeknd, twee van ’s wereld populairste artiesten, dat binnen een paar dagen miljoenen keren beluisterd werd.

Alleen hadden zowel Drake als The Weeknd part noch deel gehad aan Heart on my sleeve. Het nummer was volledig door kunstmatige intelligentie (AI) gegenereerd, en op internet geslingerd door een zekere @Ghostwriter977.

Met de song, waarin de artificiële stemmen nauwelijks van echt te onderscheiden zijn, wilde Ghostwriter een middelvinger opsteken richting de platenmaatschappijen, die tekst- en liedjesschrijvers structureel zouden onderbetalen.

Een geslaagd en gelaagd statement, aangezien juist AI als bedreiging wordt gezien voor de complete muziekindustrie. Want als AI in staat is liedjes te schrijven en ze als populaire artiesten kan laten klinken, welke plek is er dan nog voor platenlabels, componisten en artiesten?

Juridische bazooka

De muziekindustrie reageerde zoals het in het verleden zo vaak reageerde op nieuwe ontwikkelingen – bij het gebruik van samples in hiphop, de opkomst van Napster en The Pirate Bay, en later Spotify: door er met een juridische bazooka op te schieten, in de ijdele hoop de nieuwe ontwikkeling in de kiem te smoren en alles bij het oude te kunnen houden. Universal Music Group (UMG), dat Drake en The Weeknd onder contract heeft, sommeerde streamingdiensten het nummer onmiddellijk te verwijderen.

De streamingdiensten gaven gehoor aan de oproep en schrapten Heart on my sleeve van hun platform. Ook YouTube beloofde het nummer te verwijderen, al blijven er video’s verschijnen met (delen van) de song.

Volgens UMG dwingt de ontwikkeling van AI de muziekindustrie te kiezen aan welke kant van de geschiedenis ze wil staan: ‘Aan kant van de artiesten, fans en menselijke creatieve expressie of aan die van de deepfakes, fraude en artiesten die vergoedingen mislopen?’

Avondje pielen

Deze slag was dus voor UMG, maar of de platenlabels ook de oorlog kunnen winnen, is nog maar de vraag. Wetgeving rond auteursrecht loopt mijlenver achter op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, en inmiddels is het mogelijk om zonder al te veel kennis van software muziek te maken die precies klinkt als een bestaande artiest.

Kanye West die Don’t stop me now van Queen zingt? Een avondje pielen op een zolderkamer achter de computer en het resultaat is behoorlijk overtuigend. De vermaarde houseproducer David Guetta deed iets meer moeite, hij maakte een track waarop Eminem te horen is – zonder dat de rapper eraan te pas was gekomen.

En vorige week verscheen op YouTube een compleet album van AIsis. Het bleek het werk van een onbeduidende Britse band die nog negen nummers op de plank had liggen, en ze liet ‘inzingen’ door Liam Gallagher. En inderdaad klinkt het precies zoals het nasale stemgeluid van de frontman van wijlen Oasis. The lost tapes, werd het artificiële Oasisalbum gedoopt.

Discussie op gang brengen

Is deze ontwikkeling nog te stoppen? Het vraagstuk beperkt zich niet tot muziek. Tekstprogramma’s als ChatGPT kun je opdrachten geven als: ‘Schrijf een column in de stijl van Youp van ‘t Hek.’ Wordt daarmee zijn copyright geschonden? Vorige week bleek dat de winnende foto van de Sony World Photography Award tot stand was gekomen via AI. De Duitse kunstenaar Boris Eldagsen wilde hiermee, naar eigen zeggen, een discussie op gang brengen over het gebruik van AI in kunst.

Dat technologie het creatieve proces in de muziek op z’n kop zet is niet voor het eerst, en telkens gaat die ontwikkeling gepaard met de vraag of muziek zijn ‘ziel’ niet verliest als de rol van de mens wordt verkleind. Puristen spraken er schande van toen Bob Dylan zijn akoestische gitaar verruilde voor een elektrische. House en techno die gemaakt werd op drummachines werd aanvankelijk afgedaan als ‘non-muziek’, en toen Cher in 1998 in haar monsterhit Believe gebruikmaakte van autotune, werd ze voornamelijk bespot. Nu, 25 jaar later, is het hulpmiddel om nooit meer vals te zingen niet meer weg te denken uit de muziekwereld.

Universal Music Group deed, in zijn geslaagde poging om het nummer van Drake en The Weeknd verwijderd te krijgen, niet alleen een beroep op juridische argumenten, maar ook op morele. Volgens de platenmaatschappij hebben streamingplatforms ook een ‘ethische verantwoordelijkheid’ bij het beschermen van artiesten.

Daar denkt Ghostwriter duidelijk anders over: volgens hem zijn het juist de platenlabels die artiesten decennialang hebben uitgebuit, en is het AI die deze scheve verhoudingen weer rechttrekt. ‘Dit is de toekomst,’ schreef hij op zijn account.