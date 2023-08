Een helpende hand op een kleurige muurschildering in Bos en Lommer, teken van verbinding in de stad

Sommigen zien op de schildering een handje uit de hemel, of de beroemde arm van Adam die Michelangelo vereeuwigde op het plafond van de Sixtijnse Kapel. Beeld Hannah Bults

Waar de Sara Burgerhartstraat, de Krelis Louwenstraat en de Willem Leevendstraat bij elkaar komen, botsen ook verschillende bouwstijlen tegen elkaar. Panden van de Amsterdamse School met woningen en een moskee grenzen aan modernere, strakkere gebouwen, met als letterlijke en figuurlijke hoogtepunt het Elseviergebouw, waar sinds 2015 studentenwoningen zijn gevestigd.

Op de kopse kant van een bedrijfsgebouw met een filiaal van de Lidl op de begane grond bevindt zich een opvallende muurschildering van Munir de Vries (35). Het kunstwerk maakt deel uit van een serie muurschilderingen verspreid over Bos en Lommer met de titel Muren van West. Doel van dat project was volgens de gemeente ‘het zichtbaar maken van de verhalen die in de buurt leven’.

Munir de Vries: “Het was net na corona en op het plein voor de moskee vonden veel sociale activiteiten plaats. Het was een plek waar mensen elkaar kwamen helpen tijdens een moeilijke periode.”

Brand in de studentenflat

Twee jaar geleden brak brand uit in de studentenflat, die mogelijk was aangestoken vanwege regenboogvlaggen die daar hingen. “Dat gaf veel commotie in de wijk. Ik ging me erin verdiepen. Wat bijna nergens werd genoemd, was dat mensen die door de brand uit het gebouw moesten, ook werden opgevangen in de moskee.”

Uitgangspunt voor zijn schildering was de behoefte om meer in contact met elkaar te staan. De Vries probeerde aanvankelijk iets met dansende figuren, maar hij kwam uiteindelijk uit op een enkele figuur die een hand toegereikt krijgt. “Het kan iedereen zijn, het gaat puur en alleen om de verbinding.”

Sommigen zien er een handje uit de hemel in, of de beroemde arm van Adam die Michelangelo vereeuwigde op het plafond van de Sixtijnse Kapel. De figuur die de hand krijgt, is opgebouwd uit kleinere figuren. “Verschillende mensen die verschillende relaties met elkaar hebben. Ze steunen elkaar en vormen zodoende de grotere figuur.”

Spontaan klappen

Aan de rechterkant heeft De Vries hiërogliefen geschilderd. “Ik sprak jongeren in de buurt die zich identificeerden met leeuwen. Toen ik ‘Bos en Lommer’ met hiërogliefen schreef, zag ik dat daar een leeuw in voorkomt.” De reacties uit de buurt waren volgens De Vries ‘superpositief’. “Toen ik bezig was, begonnen mensen een paar keer spontaan te klappen.”

Munir de Vries groeide op in Zuidoost, waar hij actief was met graffiti. Later studeerde hij illustratie aan de HKU in Utrecht. “Het fijne van graffiti is dat je eraan gewend raakt dat jouw werk weer vergaat. Daardoor ga je gewoon heel veel produceren, want je weet dat het toch weer weggaat.” Ook het gebouw van zijn muurschildering wordt waarschijnlijk gesloopt, al weet De Vries niet precies wanneer. “Het is er nog niet zo lang en het en het is van gemeenschapsgeld betaald. Dan vind ik wel dat het even zou moeten blijven bestaan. Maar echt permanent zal het niet zijn.”