Een handtekening? Liever een persoonlijke felicitatie van Barney of Kim Holland

Ooit was de handtekening het ultieme dat fans wilden bezitten van hun favoriete poster, acteur of sportheld. In het digitale tijdperk is zo’n haastig gezette krabbel niet meer voldoende. Je kunt je favoriete celebrity nu een persoonlijke videoboodschap laten inspreken. In de Verenigde Staten is de app Cameo een groot succes, in Nederland bestaat sinds vorig jaar Shoutout.vip en deze week begon Facebook met de applicatie Super.

Dat er voor beroemdheden – vaak uit het B-segment – serieus geld te verdienen valt met af en toe een videoboodschap inspreken voor een jarige, een bruidspaar of een jubilaris, bleek vorige maand. Toen werd bekend dat acteur Brian Baumgartner, Kevin Malone in de Amerikaanse versie van The Office, in 2020 een miljoen dollar had verdiend via Cameo. Het bedrijf zelf zou volgens Bloomberg inmiddels een miljard waard zijn.

Peter Jan Rens

Die bedragen zijn voor Richard Klomp, oprichter van Shoutout.vip, nog toekomstmuziek. Het idee voor een Nederlandse evenknie van Cameo ontstond in 2019, toen hij voor het huwelijk van een bevriend stel bij wijze van ludieke verrassing Peter Jan Rens een persoonlijke boodschap wilde laten inspreken. “Dat was ontzettend ingewikkeld. Toen ben ik zelf een site begonnen waar mensen persoonlijke filmpjes van voornamelijk influencers konden bestellen. Dat was allemaal heel houtje-touwtje: betalen via een Tikkie, het filmpje via Whatsapp. Inmiddels is het hele proces geautomatiseerd, zowel de betaling aan de VIP’s als het verzenden van de videoboodschap.”

Toen GTST-acteur Ferri Somogyi zich aansloot kwam het bedrijf in een stroomversnelling. Hij zorgde ervoor dat veel acteurs en andere sterren kozen voor Shoutout. Er prijken nu zo’n tweehonderd bekende Nederlanders op de site, uiteenlopend van darter Raymond van Barneveld (75 euro per filmpje) tot dj Jean (50 euro), en van oud-zwemster Inge de Bruijn (50 euro) tot influencer Spicynoodle (10 euro).

Een miljoen verdienen ze er nog lang niet mee, zegt Klomp, maar voor sommige aangesloten BN’ers bedragen de verdiensten maandelijks ‘enkele duizenden euro’s’.

Emile Ratelband

De meeste sterren spreken binnen 48 uur de boodschap in. “Filmpjes duren een tot anderhalve minuut, maar iemand als Emile Ratelband kan zo maar tien minuten lang iemand toespreken,” zegt Klomp.

Super van Facebook, nog in de ontwikkelfase, lijkt een videoplatform te worden met interactieve sessies van beroemdheden. Bezoekers kunnen tegen betaling een vraag stellen, in beeld komen of een ‘selfie’ maken. Een digitale handtekening dus.

Hoewel Cameo en ook het initiatief van Facebook bewijzen dat het om serieus geld gaat, ligt de ironie er in de meeste filmpjes bij Klomp vrij dik bovenop. “Het zijn veel cultfiguren. Kim Holland die een boodschap inspreekt voor een vrijgezellenfeest of Andy van der Meijde die een jarige roast. We hebben vorig jaar ook scholen als klant gehad die hun examenleerlingen lieten feliciteren door BN’ers, omdat door corona de diploma-uitreiking anders ging dan normaal. Of een jongetje van 10 dat in tranen is van blijdschap omdat zijn favoriete influencer een filmpje voor hem had ingesproken.”