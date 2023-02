Eén grote nootmuskaatfabriek, meer waren Banda-eilanden niet voor VOC

Een 19de-eeuwse gravure van de Banda-archipel. Beeld Getty Images

Keer op keer sturen de Nederlanders machtige vloten naar de Banda-archipel, om een handelsmonopolie af te dwingen op nootmuskaat en foelie. De eilandoudsten hebben dan wel daartoe gedwongen door de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) verdragen getekend, maar zijn lokaal handel blijven drijven. En hebben het in 1609 zelfs aangedurfd een groep Nederlanders in een hinderlaag te lokken.

Het is een van de overlevenden, Jan Pieterszoon Coen, die in 1621 als gouverneur-generaal de VOC-bestuurders een definitieve oplossing aanbiedt: ‘Het zou naar mijn mening het beste zijn om alle Bandanezen volledig te verjagen.’ Met een vloot van vijftig schepen en tweeduizend man zet Coen koers richting de Molukken, onder het credo ‘geen oorlog zonder handel, geen handel zonder oorlog.’

Nog voor de Bandanezen de eilanden vrijwillig kunnen verlaten worden ze afgeslacht of tot slaaf gemaakt. De Nederlanders hebben op de Banda-eilanden pure genocide en ecocide gepleegd, oordeelt Amitav Ghosh (1956), die eerder romans schreef over het Britse kolonialisme. De in Calcutta geboren maar in New York wonende auteur, antropoloog en klimaatactivist ziet in de bittere geschiedenis van de nootmuskaat gelijkenis met de huidige ecologische crisis.

Hollandse schilderkunst

Coen en de VOC zagen de Banda-eilanden als een grote nootmuskaatfabriek, waarin geen plaats was voor de rol die de muskaatboom speelde in de eilandencultus. De astronomische winsten op de specerijenhandel droegen bij aan de bloei van de Hollandse schilderkunst, waarbij volgens Ghosh de stillevens steeds weelderiger werden naarmate de koloniale geschiedenis gewelddadiger vormen aannam.

Als de prijzen fors dalen, een gevolg van de regelmatige aanvoer en veranderende smaak, ziet de VOC geen andere oplossing dan het obsessief vernietigen van grote aantallen kruidnagel- en nootmuskaatbomen. Ghosh ziet de VOC als de belichaming van het vroege kapitalisme ‘bestuurd door stugge burgers die prat gingen op hun rationaliteit, gematigdheid en gezond verstand.’

In hun koloniale exploitatiegedachte moesten natuur en volkeren worden gecultiveerd, of desnoods vernietigd. Het neoliberale kapitalisme leidt onherroepelijk tot het einde van de wereld, is het doemscenario dat Ghosh schetst. Het idee dat de wereld zich niet voorbereidt op grote klimaatgerelateerde rampen is een groot misverstand, kijkend naar de stijgende militaire uitgaven en plannen voor een Marskolonie waar de superrijken der aarde als soort hopen te overleven. In plaats van de uitstoot te verminderen, wordt volop geïnvesteerd in de nakende geopolitieke strijd.

Sprankje hoop

Het is een verre van bemoedigende observatie, van de antropoloog. Dat het boek is geschreven tijdens de corona-epidemie draagt ook al niet bij aan een positieve toonzetting.Toch biedt Amitav Ghosh de lezers een sprankje hoop met het advies om de aarde niet alleen te exploiteren, maar net als de Bandanezen ook te luisteren naar de stille krachten van de natuur. En met het vooruitzicht van een planetaire catastrofe ‘die niet-menselijke stemmen weer in onze verhalen’ op te nemen.

Hij geeft zelf het voorbeeld met het openingsverhaal over een omvallende olielamp op de Banda-eilanden in de nacht van 21 april 1621, die het begin zou zijn van alle ellende. Een eerbetoon ook aan Louis Couperus, die met De stille kracht Nederlands-Indië beter begreep dan Jan Pieterszoon Coen.