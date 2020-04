Een genadig staatsieportret van Beatrix, met verdiende rimpels

Stel je voor: koningin Beatrix schrijdt laat in de avond door het Stedelijk Museum om haar eigen expositie samen te stellen. Op haar sloffen. Het was oud-directeur Rudi Fuchs van het museum die met deze anekdote kwam in de vierdelige NTR-serie over de voormalige vorstin. Beelden zijn er helaas niet van dat schouwspel. Dat moeten we aan de binnenkant van onze ogen bekijken.

Nog zo’n mooie herinnering kwam van de fotograaf van een staatsieportret, jaren geleden. Moest hij de rimpels rond haar ogen nog retoucheren? “Nee hoor,” was het antwoord van de majesteit. “Ik heb ze eerlijk verdiend.”

Het zijn de herinneringen uit de eerste hand van oude vrienden, politici en een hofdame die De zware jas van Beatrix zo’n geslaagd portret maken. De zwaarste jaren waren bewaard voor de slotaflevering. De plicht riep, het keurslijf knelde en het volk zag haar als koel en berekenend, een boze stiefmoeder. Haar man overleed, haar ouders, haar zoon.

Maar met de eindstreep in zicht liet ze zich ook kennen als oma, als hoofd van de familie en als mens van vlees en bloed. Na de troonafstand is er een last van haar afgevallen. De makers – ze moeten genoemd worden: Jutta Chorus en Godfried van Run – hebben via via begrepen dat Beatrix zelf ook kijkt, zo vertelden ze gisteren bij M.

Lips stelt zich zo voor dat ze gisteravond op kasteel ­Drakensteyn een glaasje sherry inschonk en er speciaal voor ging zitten. Vol ongemak, maar aan zichzelf en de familie verplicht om bij te houden hoe er over de Oranjes wordt bericht. Huiswerk voor een 82-jarige.

Het is een serie geworden die recht doet aan haar koningschap. Een genadig staatsieportret. Met rimpels. Maar die heeft ze eerlijk verdiend.

