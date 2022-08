Een geheime boodschap, verstopt in de traptreden

In de monumentale hoektrap is een kunstwerk van Martijn Sandberg verwerkt, dat misschien niet in eerste instantie als zodanig gezien wordt. Beeld Sophie Saddington

Aan de rand van het Eendrachtspark in Nieuw-West staat woontoren De Zilverling. Het gebouw van vijftien verdiepingen heeft een gevel met metalen platen die wulps langs de appartementen golven en sierlijke balkons vormen. We zien een hedendaags gebouw, met een knipoog naar de Amsterdamse School.

Het gebouw is niet alleen hoog, het ligt ook nog eens op een soort talud. Vanaf de straat hebben auto’s en fietsen toegang tot garages die zich onder de eigenlijke woontoren bevinden. Voor voetgangers leidt een trap of een schuin pad naar het gebouw.

In de monumentale hoektrap is een kunstwerk van Martijn Sandberg verwerkt, dat misschien niet in eerste instantie als zodanig gezien wordt. De argeloze bezoeker ziet waarschijnlijk gewoon allerlei blokjes tussen de betonnen traptreden, die samen een abstract patroon vormen.

Maar als je op de juiste plek staat, wordt plotseling een verborgen boodschap zichtbaar. De blokjes rijgen zich ineen en vormen letters. Met enige inspanning kun je het geheime bericht lezen: ‘De sleutel ligt onder de deurmat’.

Het lijkt een boodschap uit een andere wereld, een boodschap uit de jaren zestig en zeventig. Jan Terlouw deed in 2016 nog een emotionele oproep voor meer vertrouwen in de samenleving. Daarvoor gebruikte hij het voorbeeld van het touwtje uit de brievenbus, als symbool voor een verdwenen, saamhorige maatschappij.

Het principe van een briefje op de deur met de tekst ‘De sleutel ligt onder de deurmat’ past ook in die categorie. Het werk verwijst daarmee naar de tijd van de wederopbouw, de periode waarin de Westelijke Tuinsteden werden aangelegd. Toch is de vorm van de boodschap hedendaags. De blokjes tussen de treden doen ontegenzeggelijk denken aan pixels die zich vanuit de juiste plek aaneenrijgen tot letters. Dat de tekst ook nog om een hoek loopt, maakt het lezen ervan extra lastig.

De hoek blijkt ook een achilleshiel, want de onderste twee treden zijn beschadigd. Misschien is er een voertuig tegenaan gereden, want zo’n betonnen rand breekt niet vanzelf af.

Sandberg heeft ook elders in de stad tekstwerken gemaakt. Op het adres Dapperstraat 7, het Karel Appelhuis, maakte Sandberg een bronzen sculptuur in de vorm van een aangevreten appel met de nogal oubollige tekst ‘Karel Appel was hier’.

In de Hofmeyrstraat bevindt zich een vloerkunstwerk van zijn hand. Met lijnen van lichtgele klinkers staat op het donkere plein een paar keer dezelfde tekst. Er is nogal wat loopwerk voor nodig om de boodschap te ontcijferen, die vanuit de omliggende bovenverdiepingen wel goed leesbaar is: ‘Morgen komt alles goed.’

De sleutel ligt onder de deurmat

Sinds 2012

Kunstenaar Martijn Sandberg

Waar Dr. H. Colijnstraat

Lees terug: ons overzicht met de mooiste kunstwerken in het straatbeeld van Amsterdam.