Een ganzenechtpaar met zeven kindjes dobbert in het zwembad van mijn gasthuis

Op mijn eerste ochtend in Kaapstad, Zuid-Afrika, word ik wakker gemaakt door een stel ganzen, een echtpaar met zeven kindjes. Ze dobberen in het zwembad van het gasthuis. Net buiten de hekken raast het verkeer voorbij maar het zwembad lijkt even een plas midden in een natuurgebied. Rustig oefenen de kleintjes hun zwempasjes tussen vader en moeder.

Er is niets waar ik zo lang naar kan kijken als vogels, waar ook ter wereld. De duiven zien er hier niet alleen anders uit, ze hebben rode maskertjes op, witte tekeningen op hun veren en ze lijken een net iets ander lied te zingen. Vanaf het balkon kijk ik wat er allemaal aanvliegt, knalgele kleine vogeltjes, mussen lookalikes met rode strepen, kraaiachtigen met paars en oranje onder hun vleugels. Maar het zijn vooral de ganzen die me bezighouden, hier midden in het Kaapse stedelijke landschap.

Tussen het observeren van de ganzen door, bezoek ik studenten op de universiteit en treed ik op bij verschillende bijeenkomsten. Een aantal studenten heeft gedichten van mij vertaald in Afrikaans en Afrikaaps en ik raak zeer geroerd hoe mijn woorden nu zo anders klinken uit deze monden van jonge, strijdvaardige studenten. Twee van de studenten, Ty en Fatima, die vertalingen hebben voorgedragen komen achteraf ietwat schuchter naar me toe. Hadden ze dit wel mogen doen, vragen ze. Ja, zeg ik, het is een groot cadeau voor mij om te zien en te horen hoe jullie je thuis voelen in mijn gedichten en er iets eigens van maken. En ik voel me zo gastvrij ontvangen in jullie taal.

Terug in het gasthuis is het familie Gans die me weer bezighoudt, waar komen ze toch vandaan? Ik heb geen water in de buurt kunnen ontdekken, zijn ze gewoon aan komen vliegen? Maar hoe hebben ze hun kroost vervoerd?

Na een paar dagen worden ze iets minder leuk. Net terwijl ik langs het zwembad loop om naar mijn kamer te gaan, zie ik hoe papa Gans de eigenaresse van het gasthuis aanvliegt. Ze had een van de ganzenkuikens die de parkeerplaats was opgelopen willen terugzetten, maar dat had vader niet helemaal begrepen. Hij vliegt haar met grote vaart aan en slaat haar een paar keer hard met zijn vleugels. Even later zie ik hem op het dak, de omgeving nauwlettend in de gaten te houden. Zijn lange nek steekt scherp af tegen de felle zon, achter hem doemt de Tafelberg op.

Die nacht lig ik wakker, een van de ganzen blijft maar gakken en gakken. In het pikkedonker, want de elektriciteit is uitgevallen, probeer ik te ontdekken waarom. Is er gevaar? Er is helaas geen vertaling voor handen. De volgende dag is het gezin weg. Ik hoop naar een plek, een thuis, ergens waar ze gastvrij worden ontvangen.