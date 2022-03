Een even emotionerende als ergerniswekkende avond

Het concert van het Concertgebouworkest begon met een minuut stilte en eindigde met het Oekraïense volkslied. Beeld Eduardus Lee

Terwijl de Philharmonie in Haarlem een gepland festival rond de Russische componisten Tsjaikovski en Stravinsky annuleert en de Hermitage een streep trekt door een prachtige tentoonstelling rond de kunstenaars Kandinsky en Malevitsj, besloot de directie van het Concertgebouworkest het kind níét met het badwater weg te gooien.

Een minuut stilte

De geprogrammeerde Twaalfde symfonie van Sjostakovitsj, geschreven als een eerbetoon aan Lenin ook nog, bleef donderdag gewoon op de agenda staan in een concert dat werd opgedragen aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het concert begon met een minuut stilte en eindigde met het Oekraïense volkslied.

Het eerste, eindelijk weer normale abonnementsconcert van het KCO (zonder mondkapjes, QR-codes en met een pauze waarin het publiek vrijelijk elkaars aerosolen kon nuttigen) werd een indrukwekkende, emotionerende, maar ook ergerniswekkende gebeurtenis.

Uitzonderlijk groot talent

De Fin Santtu-Matias Rouvali was de dirigent. Hij viel in voor ex-chef Riccardo Chailly, die zijn (post)covidtaken bij La Scala jammer genoeg, maar begrijpelijk, belangrijker vond dan een gastdirectie in Amsterdam.

Rouvali (36 pas) is een uitzonderlijk groot talent, maar zelfs hij kon Sibelius’ muzikale draak genaamd Finlandia niet in iets genietbaars omtoveren. Je mag het misschien alleen niet zeggen, want in Finland heeft het een bijna heilige patriottistische lading.

Imagine

Nee, dan liever het zelden gehoorde Concertstuk van Henriëtte Bosmans, dat gloedvol werd uitgevoerd door concertmeester Vesko Eschkenazy, die daarna ook nog als toegift een bewerking speelde van Lennons Imagine, samen met collega Dominic Seldis op contrabas.

De Twaalfde symfonie van Sjostakovitsj was voor het orkest een liveprimeur. Het wisselvallige stuk werd magistraal gespeeld.