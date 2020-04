Een doe-het-zelf-kapsel via Facetime? ‘Rutte, doe het niet’

Beeld Sjoukje Bierma

Uit nood ontstaan soms memorabele dingen. Zo was het beroemde ‘flat-topkapsel’ van Grace Jones te danken aan het feit dat de zangeres middenin de nacht op stel en sprong een ander kapsel wilde. Haar buurman, de Nederlandse, al jaren in New York wonende kapper Christiaan Houtenbos, knipte haar afro bij gebrek aan een tondeuse volledig met de hand en maakte het geheel af met een scheermesje.

Toen er een raar toefje bovenop overbleef, schoor hij dat recht af. Et voilà, een van de meest iconische kapsels uit de popgeschiedenis. Maar Christiaan is dan ook internationaal een veel­gevraagd haarstylist. Een man die desnoods met een aardappelschilmesje nog een geweldig kapsel weet te fabriceren.

Maar wat als leken in deze intelligente lockdown zelf gaan knutselen? Dat kapperszaken sinds 25 maart gesloten zijn, begint voor veel Nederlanders namelijk nu al een probleem te worden, #coronahair is een heuse hashtag op sociale media. Ook is er een run op haarverf ontstaan, want ook achter de voordeur willen we er goed uitzien. Het probleem beperkt zich uiteraard niet tot Nederland alleen. De burgemeester van het Zuid-Italiaanse Lucera, Antonio Tutolo, foeterde in een veelbekeken filmpje op YouTube kappers uit die ondanks de lockdown toch knipbeurten aan huis gaven. ‘Levensgevaarlijk en je zit toch binnen, dus wie ziet je?’

Maar die laatste vlieger gaat niet op. Uitgroei of een slecht kapsel tijdens videomeetings is voor velen reden om zelf aan de slag te gaan, want Nederlanders zijn hun haren meer gaan koesteren. Het aantal kapperszaken is tussen 2007 en 2018 gestegen van 17.000 naar 27.000, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In 2017 was de kappersbranche goed voor een totale omzet van 1,7 miljard euro.

Minister-president Mark Rutte opperde al zich mogelijk via Facetime door zijn kapper te laten begeleiden bij een doe-het-zelfcoupe. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voegde vorige week zaterdag de daad al bij het woord, leende een schaar, tondeuse en kapmantel bij zijn kapper, waarop zijn vrouw, via Facetime gecoacht, aan de slag ging. Wel zo sympathiek van de minister: hij rekende af met een tikkie. De ludieke actie schoot enkele kappers echter in het verkeerde keelgat, zo blijkt uit reacties op zijn Facebookpagina. De strekking: oneerlijke concurrentie. Iedereen heeft het nu moeilijk, allemaal dicht, met z’n allen straks weer tegelijk aan de slag.

Topkapper Arjan Bevers (39), eigenaar van Avanti Kappers in Helmond met acht man personeel, en de man die zich (voor de tweede maal) Hairdresser of the Year mag noemen, vond het ‘niet eens een heel gek idee’ van De Jonge. Maar hij houdt zijn hart vast als Mark Rutte zijn eigen haar gaat knippen. “Hij heeft van dat rechte haar, dat moet echt goed en netjes geknipt worden, dus Mark, blijf eraf en ook de schaar niet aan een leek geven! Knippen is niet iets wat je na een tutorial even kunt, dat wordt een drama. Ik zou het mooi vinden als de premier uit solidariteit met iedereen zijn haar tijdens deze lockdown niet zou knippen en ­alleen wat sterkere producten gebruikt om het in model te houden. En als ik straks weer aan de slag mag, kom ik met alle liefde een keer naar Den Haag.”

Eerste Hulp Bij Uitgroei

Sinds Bevers de prestigieuze kapperstitel won, reizen zijn klanten soms 2,5 uur om in zijn stoel plaats te nemen, zegt hij. Momenteel is zijn salon elke ochtend geopend, niet voor knippen en kleuren, maar om producten, cadeaubonnen en verfpakketjes te verkopen.

“Dat loopt heel goed. Ik zeg eerlijk: eerst wilde ik niet aan die verf­pakketten, toch een beetje not done in kapperskringen, maar ik kreeg zoveel vragen van klanten en ik wil ze niet in de kou laten staan. Dus verleen ik Eerste Hulp om een uitgroei te ­camoufleren. Klanten komen naar de salon, wij mengen de kleur, want dat is een heel precies werkje met diverse kleuren, één tube meegeven wordt niks. Daarnaast krijgt de klant handschoenen, een crème om het gezicht te beschermen en een kwast mee, en ontvangt hij of zij per mail een instructievideo. Ik wil mensen niet motiveren om zelf te gaan verven, maar als ze zich ongelukkig voelen, dan help ik ze de schade te beperken. Anders gaan ze namelijk naar de drogist en dan weet je zeker dat je naderhand voor honderden euro’s moet corrigeren.”

Bevers noemt de lockdown een uitgelezen ­moment om je haren eens wat minder vaak te wassen. “Éen keer per week is genoeg. Zoveel mensen doen het dagelijks, maar dat heeft geen zin, je haar wordt er alleen maar vetter van, want de hoofdhuid gaat zich aanpassen. Afbouwen dus, te beginnen met een dagje droogshampoo en dan steeds langer rekken. Zelf knippen? Met een nagelschaartje een ieniemiene stukje eraf mag, maar let op: nooit recht knippen maar de schaar in een hoek van 90 graden óp het haar plaatsen, zodat je allemaal heel kleine v’tjes uit het haar knipt, dan wordt de lijn iets diffuser. Je krijgt het namelijk nooit zo strak als een kapper.”

Hester Wernert Rijn (40), eigenaar van salon Mogeen in Amsterdam en driemaal onderscheiden als Hairdresser of the Year, ziet ook graag dat premier Rutte de schaar met rust laat. “Aan de voorkant komt hij er waarschijnlijk nog redelijk uit met het knippen van de bakkebaarden. Met een huis-tuin-en-keukenschaar kun je de contouren wel enigszins knippen, maar als je kort en dik haar hebt, moet je het ook uitdunnen met een evileerschaar. Bovendien knip je er met een gewone schaar gespleten punten in en dat is uiteraard niet mooi. In mijn salon gebruiken we Japanse scharen die dezelfde legering hebben als samoeraizwaarden, als je daarmee knipt, dan blijft het haar bot.”

Gederfde inkomsten

Met de 22 kappers die ze in dienst heeft onderhoudt Wernert Rijn via Facetime nauw contact. De salon is alleen woensdag en vrijdag twee uurtjes open voor het afhalen van producten. Klanten blijven buiten, afrekenen gebeurt met een tikkie. Wat heeft ze gemiddeld aan ­gederfde inkomsten per week? “Genoeg. Ik kan het nog wel even volhouden, maar het moet geen maanden duren. Ik krijg een ­gedeelte terug, maar daarbij baseert het UWV zich op de situatie van vorig jaar, inmiddels heb ik veel meer personeel en zijn mijn kosten gestegen.”

Dinsdag plaatste ze voor het eerst een tutorial voor de consument op haar eigen Instagram­account en op dat van Mogeen. “Hoe knip je je eigen pony, hoe ga je met producten om, hoe maak je een mooie bohemian look. Laten zien dat we er nog zijn en niet stilstaan, elke dinsdag verschijnt er een nieuwe tutorial.”

Tot slot heeft Wernert Rijn nog wat tips: “Ga niet zelf verven, stel het uit of kies voor een kleurmousse of kleurspray om je haar op te frissen, die was of spoel je er makkelijk weer uit. Als je steil haar een beetje krult, dan verplaats je de aandacht naar de textuur in plaats van de uitgroei. Maar eigenlijk wil ik zeggen: doe een staart in of zet een leuke hoed of pet op, deal met die uitgroei, er sterven mensen.”