Een digitaal stukje Nachtwacht voor iedereen

Het is mogelijk om een eigen stukje van het wereldberoemde schilderij te bemachtigen door een zogenoemde NFT (‘non-fungible token’) aan te schaffen: een uniek digitaal eigendomscertificaat dat niet kan worden gekopieerd, vervangen of onderverdeeld. Eigenaren van een NFT krijgen dan niet alleen een stuk van De Nachtwacht in handen, maar worden ook medeoprichter van een nieuw digitaal museum – het eerste ooit – met daarin alle schilderijen van Rembrandt van Rijn.

Het MetaBrandt Museum wordt de enige plek ter wereld waar alle schilderijen van Rembrandt digitaal gerestaureerd en in hoge kwaliteit te bewonderen zijn. Daarnaast kan de NFT verhuurd worden aan andere kunstliefhebbers. Die krijgen dan ook exclusief toegang tot de volledige collectie van Rembrandt en tot exclusieve evenementen in het MetaRembrandt Museum en het echte leven.

Met dit initiatief wil The Rembrandt Heritage Foundation samen met HODL Finance de collectie van Rembrandt voor altijd veiligstellen en toegankelijk maken voor toekomstige generaties. Het museum is ook opgericht ter nagedachtenis aan Ernst van de Wetering, de grootste Rembrandt-autoriteit ter wereld. Hij wist alle werken van Rembrandt op te sporen, de authenticiteit ervan vast te stellen, en ze te bewaren. Op die manier heeft hij ervoor gezorgd dat de kunst digitaal te bewonderen blijft. Ook De Nachtwacht is door Van de Wetering gedigitaliseerd en teruggebracht naar de meest oorspronkelijke staat, waarbij de ooit afgesneden stukken er weer zijn aangeplakt.

De toekomst is digitaal

Jess Muntenaar, operationeel directeur bij Hodl Finance, is trots om mee te werken aan het project: “Op deze manier zal Rembrandt voorbestaan en zullen komende generaties kennis blijven maken met deze wereldberoemde kunstschilder.” Muntenaar gelooft dat digitale kunst de toekomst is en ziet een grote rol weggelegd voor NFT’s.

Ook medeoprichter van The Rembrandt Heritage Foundation Piet Slager gelooft in een digitale toekomst voor kunst. Het doel van de stichting is ervoor zorgen dat de werken van Rembrandt voor iedereen toegankelijk blijven, óók toekomstige generaties. Het digitale museum is een eerste stap in die richting. Het is de enige plek ter wereld waar straks alle schilderijen van Rembrandt te bewonderen zijn.

Beide betrokkenen hopen dat het project de kunstsector inspireert om na te denken over hoe kunst kan worden gemoderniseerd.

