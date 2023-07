Een cartoonist, kinderboekenschrijfster en een cameraman: dit zijn de zes Zomergasten van 2023

Thomas Hertog was de eerste zomergast van 2023. Beeld VPRO

1. Thomas Hertog (23 juli)

Thomas Hertog is kosmoloog en hoogleraar theoretische natuurkunde aan de universiteit van Leuven. Hij geldt als een van de belangrijkste kosmologen van deze tijd. Twintig jaar lang onderzocht hij met zijn mentor, de legendarische natuurkundige Stephen Hawking, de oorsprong van het heelal.

Onze recensent zag dat Hertog tamelijk geniaal bleek. ‘Maar dan weer niet het type dat zelf snel voor een beetje lucht in de avond zorgt. Met enkele grapjes – Hertog leek ze steeds maar half te snappen – lukte het Maassen uiteindelijk te voorkomen dat de kijker zelf in een zwart gat verdween.’ Lees hier de gehele recensie van de uitzending.

Hoyte van Hoytema. Beeld VPRO

2. Hoyte van Hoytema (30 juli)

De in Zwitserland geboren, maar in Brabant opgegroeide Hoyte van Hoytema is een van de bekenste cinematografen van Hollywood. Hij was onder meer hoofdcameraman bij de James Bondfilm Spectre van Sam Mendes, maar is het bekendst als ‘de rechterhand’ van Christopher Nolan. Samen maakten ze de blockbusters Interstellar, Tenet en Dunkirk. Voor deze laatste film kreeg Van Hoytema een Oscarnominatie, de eerste ooit voor een Nederlandse cameraman. Sinds kort draait zijn nieuwste samenwerking met Nolan uit in de bioscopen: Oppenheimer.

Khadija Arib. Beeld VPRO

3. Khadija Arib (6 augustus)

PvdA-politica Khadija Arib werd in 2016 gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Dat leek naar ieders tevredenheid, maar nadat ambtenaren klaagden over grensoverschrijdend gedrag kwam Aribs loopbaan op het Binnenhof tot een abrupt einde. Ze besloot een onderzoek niet af te wachten en vertrok. Ze zegt in Zomergasten te willen praten over ‘de strijd die een buitenstaander moet voeren om als volwaardig lid van de samenleving gezien en behandeld te worden, over de rol van de outsider en wat ervoor nodig is om te aarden op vreemde bodem.’ Maar, zegt ze ook: ‘Vooral stel ik de vraag: hoe ben ik zelf veranderd?’

Bibi Dumon Tak. Beeld VPRO

4. Bibi Dumon Tak (13 augustus)

Kinderboekenschrijfster Bibi Dumon Tak won dit jaar zowel de Zilveren Griffel als de Woutertje Pieterseprijs voor haar boek Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda. Ze schrijft ook voor volwassenen. In de roman De dag dat ik mijn naam veranderde (2020) schrijft ze over de onmacht, het verdriet en de woede die ze voelt als haar zwager haar na de dood van haar zusje verbiedt haar neefjes nog te zien. Dumon Tak kondigt aan bij Zomergasten ‘een stem te willen geven aan de stemlozen. Aan de mensen en dieren van wie we denken dat ze ons niets te zeggen hebben’.

Kamagurka. Beeld VPRO

5. Kamagurka (20 augustus)

Vlaming Kamagurka, het alias van Luc Zeebroek, is de eerste cartoonist die ooit te gast is bij Zomergasten. Zijn tekeningen zijn onder meer te zien in NRC en de Groene Amsterdammer. Over zijn gesprek met Theo Maassen zegt hij: ‘Ik wil het ook hebben over grenzen. Over de grens van de grap, de mensen die die grens aftasten en er soms overheen gaan. En over de grens tussen humor en waanzin, waarbij je weet dat als je die eenmaal bent overgestoken, het erg lastig is om ooit terug te keren.’

Alida Dors. Beeld VPRO

6. Alida Dors (27 augustus)

Theatermaakster en choreografe Alida Dors werd geboren in Amsterdam Zuid-Oost, maar maakte vooral furore in Rotterdam, waar ze sinds 2020 artistiek directeur is van Theater Rotterdam, een fusie van de drie belangsrijkste theaterinstellingen van Rotterdam. Afgelopen seizoen ging ook haar dansvoorstelling Primisi in première, en maakte ze de choreografieën voor het stuk The Story of Travis in regie van Romana Vrede. Die laatste productie is geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival 2023.