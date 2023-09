Een boegbeeld dat uit het beton lijkt te ontsnappen

Het Boegbeeld van Leonie Mijnlieff. ‘Heel veel mensen kennen het beeld maar ik heb het expres zo gemaakt dat het een beetje een verrassing zou zijn.’ Beeld Hannah Bults

Het brugwachtershuisje van de Wiegbrug over de Kostverlorenvaart is geen architectonisch pronkstuk. Oorspronkelijk stond hier een opvallend gebouwtje van architect Piet Kramer in de stijl van de Amsterdamse School. Dat werd afgebroken toen de brug vanaf 1988 werd verbreed. Twee jaar later kwam er een nieuw brugwachtershuisje aan de andere kant van de brug. Een functionele blokkendoos. Kan mooi zijn, maar deze is spuuglelijk.

Gelukkig valt er ook iets moois aan het huisje te ontdekken. Aan de betonnen voet van het huisje verschijnt een figuur die uit het beton lijkt te ontsnappen. Met de auto of de fiets valt hij niet of nauwelijks op maar voor voetgangers is hij prominent aanwezig.

De opdracht voor dit kunstwerk kwam vanuit De Baarsjes. De maker moest iets doen met de straatnamen, die veelal vernoemd zijn naar zeelieden. Leonie Mijnlieff (52) bedacht een boegbeeld, in de geest van de beelden die vroeger aan de boeg van een schip prijkten. Zeelieden geloofden dat beelden van zeemeerminnen en andere mythische wezens voorspoed zouden brengen.

Brandspuit

Mijnlieff koos zelf de plek uit. De Wiegbrug verbindt de De Clercqstraat met de Admiraal de Ruijterweg en daarmee Oud-West met de Baarsjes. “Het brugwachtershuisje is het eerste gebouw dat in de Baarsjes ligt, als je van die kant komt,” zegt Mijnlieff.

“Die boegbeelden van vroeger waren allemaal vrouwen maar dat wilde ik niet.” Het werd dus een man. Mijnlieff was destijds net afgestudeerd aan de afdeling keramiek van de kunstacademie in Den Bosch. Ze had een groot atelier in de buurt en ging aan de slag om een beeld van keramiek te maken.

“Maar ineens dacht ik dat zo’n beeld wel heel kwetsbaar zou zijn. Als iemand er een steen naar gooit, ligt er zo een vinger af.” Vervolgens heeft de gemeente aangeboden om het beeld in aluminium te gieten. “Op foto’s van toen zie je dat hij je tegemoet glom.”

Michelangelo

Tijdens ons bezoek aan het beeld lag er een steentje op zijn rug en onder zijn kin hing wat vuil, dat trilde in de wind. De vrouw met brandspuit die de brug nathoudt vanwege de hitte biedt uitkomst. Zij wil het beeld wel even schoonspuiten, tot tevredenheid van de kunstenaar.

Die rug klopt anatomisch niet helemaal, zegt Mijnlieff. “De handen zijn in vergelijking ook iets groter. In de David van Michelangelo is dat ook zo. Als je de handen op werkelijke grootte zou maken, lijken ze te klein.”

Dat niet alle voorbijgangers het beeld zien, vindt Mijnlieff eigenlijk wel prettig. “Heel veel mensen kennen het beeld maar ik heb het expres zo gemaakt dat het een beetje een verrassing zou zijn.”

Precies op dat moment komt een schip met zand langsvaren. Die schipper ziet het beeld ongeveer op ooghoogte voorbijkomen, legt Mijnlieff uit. “Zo is dit boegbeeld ook eigenlijk bedoeld, om het zowel van de brug te zien als vanaf het water.”