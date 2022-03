Een beetje sporthater laat zich niet graag in het gezicht slaan

Beeld NTR

Lips kan het zich nauwelijks voorstellen, maar er zijn mensen die sport haten. Nou wil Lips hier graag in het midden houden hoe vaak hij zelf zijn sportschoenen aantrekt, maar je kunt hem tegenwoordig ’s nachts zelfs wakker maken voor Max Verstappen.

Op televisie was zondagavond ene Piet te zien. Piet keek naar een filmpje van olympisch turner Epke Zonderland en zei dat het hem ‘geen reet kon schelen’. Nadat hij Robin van Persie door de lucht had zien vliegen om tegen de Spanjaarden gelijk te maken, zei Piet: “Ik zit liever tussen vijftig vrouwen die lullen over de overgang, dan tussen twee kerels die het over voetbal hebben.”

Lekker dan, dacht Lips. Voor hun programma Wie denk je wel dat je bent? wilden Joep van Deudekom en Rob Urgert weten waarin mensen als Piet verschillen van mensen die sport wel met enthousiasme omarmen. Kunnen ze beter tegen hun verlies? Kunnen ze minder goed tegen pijn?

Het is alweer het tweede seizoen van het programma waarin kijkers worden getrakteerd op originele en soms hilarische wetenschappelijke experimenten. Verfrissend in deze tijden van fake news en wantrouwen in de wetenschap.

Hoogtepunt dit keer: de Amsterdamse Irene die, in ruil voor vijf euro voor het goede doel, de deelnemers een klap in hun gezicht geeft en vraagt of ze er ook nog een willen op hun andere wang. De helft van de sporthaters bedankte voor de eer. Van de sportliefhebbers haakte slechts twintig procent af.

Niet zo verrassend volgens psycholoog Tila Pronk, ingehuurd voor deskundig commentaar. Sporters hebben nu eenmaal een hogere pijngrens. Mooi, dacht Lips, daar heeft die Piet natuurlijk niet van terug. Tot zijn grote genoegen bleek ook nog eens dat mensen zoals hij helemaal niet slechter tegen hun verlies kunnen.

Naast hem trok mevrouw Lips een wenkbrauw op.

