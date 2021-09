Een avondje koffiedik kijken met de duiders van Den Haag

Op1, NPO 1.

Lips had het informateur Johan Remkes zelf horen zeggen: de dag van de waarheid. Erop of eronder. Na zes maanden onderhandelen moest het er nu maar eens van komen: een nieuw kabinet. Wie met wie? Lips ging er goed voor zitten.

Ron Fresen mocht in het zesuurjournaal als eerste turen in het bakje met koffiedik. Kom er maar in, Ron. “We horen van diverse kanten dat er echt een doorbraak nabij is. Het meest kansrijke is dat we het kabinet krijgen dat we al hadden.”

Toen was het de beurt aan Jeroen Vullings bij EenVandaag. “Naar verluidt is er een doorbraak. Geloof het of niet, de favoriete optie is een voortzetting van de huidige coalitie: VVD, CDA, D66 én ChristenUnie.”

Over naar Sophie Hilbrand: “Inmiddels lijkt Remkes af te koersen op een doorstart met het huidige kabinet. Hoe kijk jij daarnaar, Yvonne Kroonenberg?”

Bij HLF8 van Johnny de Mol had Charlotte Nijs ‘nieuws, vers van de pers’: “Ze hebben hele goede gesprekken.” Fons Lambie even later bij RTL Nieuws: “Het voorstel is een doorstart van het oude kabinet.” Om acht uur weer Ron Fresen: “We krijgen aanwijzingen dat er toch op tafel ligt: voortzetting van het huidige kabinet.”

Spannend hoor, dacht Lips, die zich het Osdorpplein herinnerde, dat een nieuwe naam kreeg: Osdorpplein.

Bij Nieuwsuur knipperde Arjan Noorlander niet eens met zijn ogen toen hij werd ingehaald door zijn eigen nieuws. De zaak zat opnieuw muurvast. Morgen verder. Lips zuchtte. De duiders aan de nationale praattafels van Jinek en Op1 wisten het zeker. Ze zijn moe (Wouter de Winther), ze willen het nog niet zeggen (Xander van der Wulp), maar die doorstart komt er, al was het maar wegens het landsbelang (Wouke van Scherrenburg).

Lips besloot zijn eigen glazen bol er maar eens bij te pakken. Het beeld was verrassend helder: nieuwe verkiezingen.

