Een autoluwe stad is goed nieuws voor wie niet op vier wielen naar de verdoemenis wil gaan

‘The Car’, uit 1977. Beeld Universal Pictures

Hoezo, mijn rijbewijs halen? Geen denken aan! Voordat ik een auto kan betalen, is dat rijvaardigheidsbrevet allang verlopen. In Amsterdam heb je bovendien niets aan een auto. Je kunt hem nergens kwijt en alles wat je nodig hebt is te voet of op de fiets bereikbaar. En als ik dan eens verder moet reizen, ga ik wel liften of neem ik desnoods de trein.

Met die argumenten en een dosis jeugdige overmoed bedankte ik voor een kosteloos rijbewijs dat mij bij het verlaten van het ouderlijk huis werd aangeboden. Mijn vader wilde me graag op weg helpen, maar zijn weg kon onmogelijk de mijne worden. Autootje-huisje-boompje-beestje? Ik had andere plannen. De auto is voor velen een symbool voor individuele vrijheid, maar in mijn opstandige fuck-de-wereldbeeld was het een onbetaalbare kooi voor burgermannetjes. Het was dokken of sjokken.

Het werd sjokken, soms langs de weg met de duim omhoog. Als passagier of bevriende bijrijder moest ik de charme en het gemak van het automobiel onderkennen. Buiten de stad is het allicht handig om altijd een dak boven je hoofd te hebben en je kunt zomaar naar een afgelegen bos rijden of in den vreemde vlot de bergen op. Met een kofferbak vol bagage en van alle gemakken voorzien. Het kan niet op.

Opbrekingen en omleidingen in de stad

In de hectische stad is het autoverkeer soms een bezoeking voor chauffeurs. Maar voor kwetsbare verkeersdeelnemers kan het een zaak van leven of dood zijn. Anderhalf jaar geleden keek ik op de fiets in de ogen van een vrachtwagenchauffeur die zich ook een hoedje schrok. Het stoplicht voor fietsers stond toch echt op groen, maar opbrekingen en omleidingen veroorzaakten chaos op het drukke kruispunt. De tientonner kwam net op tijd tot stilstand. We wisselden een geschokte blik en kwamen met de schrik vrij.

Later dacht ik aan de monstertruck in Steven Spielbergs asfaltthriller Duel (1971), maar ook aan een oude vriendin uit de jaren tachtig, die een paar maanden voor het incident als fietser in Amsterdam sneuvelde. Je kunt veertig jaar zonder problemen in deze stad rondfietsen en dan toch nog vermorzeld worden. Nu fiets ik alleen nog thuis op tweehoog met uitzicht op een verzakte kade die vernieuwd wordt omdat een eeuwenoude stad niet voor hedendaags vrachtverkeer gebouwd is.

In Spielbergs Duel ontspint zich een razend spannend kat-en-muisspel tussen een automobilist en een mysterieuze trucker, die erop gebrand is om zijn prooi te vermorzelen. Het is een angstaanjagend gegeven omdat er een volstrekte willekeur aan ten grondslag ligt. In het verkeer kan een beetje frictie twee volslagen onbekenden schuimbekkend tegenover elkaar plaatsen. De nieuwe Netflixserie Beef (mot) begint met een knallende verkeersruzie die van kwaad tot erger gaat omdat beide partijen al op scherp stonden. Ze kenden elkaar niet, maar kunnen al hun frustraties op de ander projecteren en ongeremd los gaan.

Ultieme climax in een Lincoln Continental

De willekeur krijgt een sinistere lading in The Car (1977). De film over een moordlustige auto die de inwoners van een Amerikaans woestijnstadje naar het leven staat, is onmiskenbaar schatplichtig aan twee films van Spielberg. Het is Duel met een occult sausje en Jaws (1975) op wielen. De film opent met een omineuze spreuk uit de Satansbijbel van occultist Anton LaVey, maar laat in het midden of het geblindeerde moordvoertuig werkelijk door de duivel bestuurd wordt. Het zal geen toeval zijn dat het gitzwarte gevaarte een gepimpte Lincoln Continental is. De Amerikaanse president John F. Kennedy zat op de achterbank van de imposante personenauto toen hij op 22 november 1963 in Dallas werd doodgeschoten.

Dat is ook de reden waarom de autowrakfetisjist in David Cronenbergs meesterwerk Crash (1996) zijn ultieme climax in een Lincoln Continental beleeft. Als je dan toch in volmaakte extase op het asfalt ten onder wilt gaan, kun je het maar beter in een presidentiële limousine doen. De absurde hysterie rond de film getuigt van de innige band die automobilisten met hun voertuig hebben. Doet het er nog toe of de verhouding tussen mens en machine plastisch of platonisch is wanneer er levens op het spel staan?

Het lijkt me goed dat het autogebruik in de drukke binnenstad beteugeld wordt, al kan dat het leven met een haperende benenwagen nog lastiger maken. Behalve op het zebrapad, waar je met vier wieltjes en twee knijpremmen altijd moet hopen dat de auto die op je afkomt door een vriendelijke en geduldige chauffeur bestuurd wordt.

Duel is te zien bij Pathé Thuis en Prime. Crash is te zien op MyLum en MeJane. The Car verscheen op blu-ray bij Arrow.