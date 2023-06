Een alchemist vangt een monarch op die een oligarch zoekt in een talig kinderboek

Van hachelijk tot oligarch. In De alchemist op de richel bouwde Karst-Janneke Rogaar een verhaal om woorden met een ch. ‘Door de kaders die ik me opleg met die specifieke woorden leer ik mezelf schrijven tijdens het boeken maken.’

Op een smalle richel, een hachelijke plek, waar een pad met haarspeldbochten naartoe leidt, staat een achenebbisj hut waar een alchemist met chronische bronchitis woont. Op een dag komt er – in het boek De alchemist op de richel van Karst-Janneke Rogaar (1975) – een monarch op de vlucht aangezet, op zoek naar de goocheme oligarch die zij als echtgenoot heeft afgewezen.

In blauw, oranje en de mengkleuren daarvan illustreert schrijfster en illustratrice Rogaar haar met veel ch-woorden doorspekte boek.

De alchemist op de richel is een kinderboek, maar evengoed een boek voor volwassenen, vol humor en nooit gepolijst. “Een tekening hoeft van mij niet altijd mooi te zijn. Als je een donker, spannend bos maakt en het is gevaarlijk, dan vind ik dat het een gevaarlijke tekening moet zijn, zo vies en grauw en grof dat je echt niet in dat bos wil zijn.”

Rogaar, die een studio heeft in de Indische Buurt, illustreert onder meer kinderboeken en jeugdromans. Ze ontving in 2019 een Zilveren Penseel voor de tekeningen in het boek Vriendschap is alles van Stine Jensen. Inmiddels heeft ze zich ook tot schrijfster ontwikkeld. Voor haar eerste eigen boek Keizer Ei kreeg ze in 2021 twee Vlag en Wimpels, de aanmoedigingsprijzen van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, één voor haar illustraties en één voor haar tekst. Ze werd uitgeroepen tot multitalent en taalkunstenaar.

Deining en dweilen

In Keizer Ei stonden woorden met een ei centraal en – heel belangrijk – geen enkele ij; in haar tweede boek Au! de au. “Die dubbelklanken heb ik altijd heel moeilijk gevonden. Nu weet ik dat ik dyslectisch ben. Op de lagere school hielp de juf me door een verhaal te verzinnen met veel worden met een korte ei erin, over paleizen en fonteinen. Dat bracht me op het idee voor een boek met alle ei-woorden erin, met ondersteunend beeld zodat je het beter kunt onthouden.”

Ze knipte ei-woorden uit en legde die in groepjes. Vallei bij heide, deining en dweilen. “Zo associërend heb ik een verhaal in elkaar gepuzzeld. Ik had nooit eerder geschreven, alleen sinterklaasgedichten. Maar ik kreeg de smaak te pakken. Al plaatste Au! me weer voor andere uitdagingen: je hebt veel minder zelfstandige naamwoorden met au en juist heel veel bijvoeglijke.”

Bij De alchemist op de richel kwamen de woorden in de verleden tijd erbij, slachtte, schikte, mocht. “Toen moest ik er dus een verhaallijn in de verleden tijd infietsen en een nieuwe constructie verzinnen. Elke schrijver lacht erom, maar ík had dat nog nooit gedaan. Door de kaders die ik me opleg met die specifieke woorden leer ik mezelf schrijven tijdens het boeken maken. Er is een wereld voor me open gegaan.”

Geen lievigheid

Hoewel ze achterin De alchemist op de richel een verklarende woordenlijst heeft toegevoegd, gaat zeniet voor de doelgroep op haar hurken zitten. “Je moet kinderen au sérieux nemen. Het is toch leuk dat ze kunnen opzoeken wat die woorden betekenen? En het helpt ook. De titel geeft al aan dat dit een boek is met wat ingewikkeldheid, het is niet een gezellig leuk kinderboek met lieve beertjes. Ik wil dat niet. Kinderen zijn van zichzelf al lief, daar hoef je geen lievigheid overheen te gieten.”

Ze speelt in gedachten al met een volgend boek. Over de v of de f wellicht. Of de c. “Ik sla zelf woorden met een c vaak over, die vind ik niet te doen. Accommodatie, accelereren, cryptisch, cynisch. Die ch-woorden heb ik mezelf ook echt moeten aanleren. Hachelijk zie ik nog steeds voor me met dubbel g, al wéét ik nu dat het met ch is. Oligarch wil ik schrijven als olicharg. Ik heb dat beeld gewoon niet. Wat dat betreft zie ik het als een kleine missie om kinderen die dat ook hebben door die worsteling met taal heen te helpen.”

Karst-Janneke Rogaar: De alchemist op de richel. Kluitman, €14,99.