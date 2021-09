Een 20 minuten durende tirade over André Hazes en zijn vriendin: welkom in de wereld van juice channels

Showbizznieuws is niet langer het domein van ‘de bladen’, nu zogenoemde juice channels ongefilterd de laatste roddels over BN’ers online zetten. ‘Mensen vinden het niet heel erg als we er een keer naast zitten, ze willen vooral een beetje lachen.’

Yvonne Coldeweijer valt met de deur in huis. “Op mijn Instakanaal plaats ik dagelijks heerlijke juice. Juice die je nergens anders hoort,” zegt ze tegen de ­kijkers van haar Popcornshow op YouTube. “We zijn allemaal opgegroeid met Shownieuws en RTL Boulevard, maar de laatste jaren is dat zouteloze meuk geworden. Een grote fucking BN’er-kliek, niemand durft zich meer uit te spreken.”

Wat volgt is een twintig minuten durende tirade over André Hazes en zijn vriendin Sarah van Soelen, tegen wie Coldeweijer al maanden een persoonlijke vendetta voert. Ze sluit haar video af met een oproep aan haar fans, die ze ‘mijn spionnen’ noemt, om haar ‘DM’s’ (direct messages) te blijven sturen met tips.

Zie hier de revolutie die zich in roddelland voltrekt. Zogeheten juice channels die op Instagram en YouTube achterklap over BN’ers verspreiden, hebben de showbizzverslaggeving danig opgeschud met hun afwijkende werkwijze, toon en doelgroep.

Waar de Henk van der Meijdens en Evert Santegoedsen van deze wereld lang met hoon en misprijzen door de serieuze journalistiek werden weggezet, zijn het nu de hoofdredacteuren van de gevestigde boulevardpers die neerkijken op de online ‘kamikazejournalistiek’ over de sterren.

Snelheid boven alles

Juice channels plegen, zoals de naam verraadt, sappige roddels te verspreiden. Naast Coldeweijer zijn de Instagramkanalen Fawry not Sawry, Marwa Juicee en Juice Channel de bekendste. Ze plaatsen dagelijks nieuwtjes, in veel gevallen screenshots van tips die ze binnen hebben gekregen of foto’s van de sociale mediakanalen van anderen. Die gaat vreemd met die, realityster X heeft zijn vriendin ontvolgd op sociale media, voetballer Y is op Ibiza gespot met een onbekende dame.

Snelheid lijkt belangrijker dan zorgvuldigheid, al krijgen veel berichten wel de disclaimer dat het ‘onbevestigd nieuws’ is of om ‘geruchten’ gaat. Ook is er ruimte voor gesponsorde berichten, veelal cosmeticaproducten of voedingssupplementen.

Ook op YouTube is het roddelnieuws in opkomst. Filmpjes waarin de laatste gossip wordt doorgenomen, worden vaak honderdduizenden keren bekeken. Online jongerenmerk Rumag heeft De Roddelloog, gepresenteerd door Farja Farvardin (alias Fawry not Sawry) en René Watzema, en oud-Pownedpresentatoren Dennis Schouten en Jan Roos hebben het wekelijkse Roddelpraat.

“Dat begon als een grap, gewoon de boel een beetje in de maling nemen,” zegt Schouten. “Nieuws over Marco Borsato en Patricia Paay interesseert ons natuurlijk geen biet, maar naarmate je er langer mee bezig bent, krijg je er toch wel lol in. Al die blaadjes bij de kapper en die programma’s op tv behandelen die BN’ers alsof het goden zijn. Wij schoppen er een beetje tegenaan. Dan onthullen we wie allemaal aan de coke zit in Hilversum, of dat Patty Brard gaat scheiden. Dat laatste bleek niet te kloppen, maar waar rook is, zal ook wel vuur zijn. En ik heb niet het idee dat mensen die naar ons kijken het heel erg vinden als we er een keer naast zitten, ze willen vooral een beetje lachen.”

Snedig commentaar

Wie er in elk niet om kan lachen is de organisatie van de Televizierprijzen, die Roddelpraat schrapte van de lijst met genomineerden, terwijl ze daar wel voldoende stemmen voor hadden. Schouten en Roos stapten daarom naar de rechter, die oordeelde dat het uitsluiten van Roddelpraat onzorgvuldig was, maar niet hoefde te worden teruggedraaid.

Terug naar Coldeweijer die zichzelf – in haar hoedanigheid als roddeljournalist – Alberta Verlinde noemt. Ooit genoot ze enige bekendheid binnen het showbizzcircuit als presentatrice van kinderprogramma’s en als musicalster. In 2017 deed ze mee aan Wie is de Mol?. Inmiddels deelt ze dagelijks op haar Instagramkanaal nieuwtjes over Nederlandse celebrity’s, waarbij de relatieperikelen van Dré Hazes en Lil’ Kleine de boventoon voeren. Ze voorziet haar nieuws van snedig commentaar, en in haar wekelijkse YouTubefilmpjes doet ze er nog een schepje bovenop. “Waar de fúck is Sarah Soel mee bezig?” blaft ze woedend naar de camera, alsof haar iets is aangedaan door de vriendin van Hazes.

Deze week verspreidde Coldeweijer via haar Instagramkanaal (211.000 volgers) het gerucht dat Van Soelen op weg zou zijn naar een afkickkliniek in Spanje. Iemand had haar gefotografeerd op vliegveld Zestienhoven en dit doorgestuurd naar Coldeweijer. ‘Is André ook naar rehab? Working on it with my spionnen,’ schreef ze erbij.

Het ontlokte een reactie van Hazes, die haar liet weten dat ze ‘te ver’ ging en dat haar obsessie begon door te slaan. ‘Ik vraag je vriendelijk om dit eraf te halen.’ Koren op de molen van Coldeweijer, die ermee uitpakte.

Guido den Aantrekker, hoofdredacteur van Story, ziet de opkomst van de juicekanalen met argusogen aan. “Vroeger was onze tak van sport het domein van de bladen en een enkele krant. Maar omdat gossip ook online heel goed scoort, proberen steeds meer mensen een graantje mee te pikken. Dat mag, maar het is geen journalistiek. Ik weet dat wij de reputatie hebben ook niet aan ‘echte journalistiek’ te doen, maar wij checken alles, doen zo veel mogelijk aan wederhoor en brengen niet alles klakkeloos naar buiten.”

Toch kijkt Den Aantrekker met enige bewondering naar hoe de onlineroddeljournalisten er in slagen een nieuw, jonger publiek te bereiken. “Digitaal is voor Story nog deels een uitdaging, dus ik zou het best interessant vinden om te kijken of we misschien eens samen kunnen werken met zo’n juice channel. Ik hou erg van het lef en de bravoure van die mensen, maar hun werkwijze is niet de onze. Wij bouwen relaties op met de sterren, we zijn er op hun bruiloft en hun begrafenis, en dan kun je niet zomaar wat gaan rondtoeteren. Dat is kamikazejournalistiek.”

Dagelijkse stroom

Marwa El, van het Instagramkanaal van Marwa Juice (116.000 volgers), reageert lauw op de kritiek. “Ik weet eerlijk gezegd niet eens wat de definitie van journalistiek is, dat vind ik ook niet zo belangrijk. Wij hoeven ons niet aan allemaal regels te houden en kunnen zeggen wat we willen. We berichten over rappers, voetballers en influencers, maar ook over bijvoorbeeld corona.”

Marwa Juice is in een kleine vier jaar uitgegroeid tot een organisatie met veertien mensen die de kanalen op Instagram, Facebook en Snapchat beheren. Dagelijks stromen de nieuwtjes binnen. “Mijn vertrouwen in de mensheid is er niet op vooruitgegaan,” zegt El. “We krijgen tips, roddels en naaktfoto’s toegestuurd van vrienden en familieleden die de volgende dag weer vrolijk met die mensen op de foto staan.”

Het zal de beheerders van Juice Channel (90.000 volgers) ook worst wezen hoe door de gevestigde roddelpers over hen wordt gedacht. “We doen ook niet aan journalistiek, we delen wat we binnenkrijgen en geven onze mening.”

In april begonnen de twee, die anoniem willen blijven, met hun kanaal. De meeste nieuwtjes krijgen ze via DM’s toegestuurd en hoe meer scoops ze brengen, hoe meer tips ze ontvangen. Ze waren de eersten die een foto van de mishandelde verloofde van Lil’ Kleine plaatsten, wisten begin deze maand te melden dat de rapper een bordeel in Laren frequenteert en volgen de deelnemers van televisieprogramma’s als Ex on the Beach, Temptation Island en The Bachelor op de voet. “Onze volgers zijn jong, die zijn echt niet geïnteresseerd in de medische ingrepen van Patty Brard.”

De toekomst

En al beloven ze hun volgers zo sappig mogelijk nieuws, helemaal roekeloos zijn ze niet. “We berichten niet over drugsgebruik of zwangerschappen. En we ontvangen ook veel naaktfoto’s, maar die zetten we ook nooit online.”

De twee, 20 en 26 jaar oud, verdienen inmiddels wel geld met hun kanaal, maar een vetpot is het vooralsnog niet. “Maar wij zijn wel de toekomst van de gossipjournalistiek en dat weet zo’n Den Aantrekker ook wel. Hij kan z’n koffers pakken. Bij ons krijg je het sappigste roddelnieuws als eerste.”

Den Aantrekker toont zich weinig onder de indruk. “Iemand die drie keer in de Python in de Efteling is geweest kan nog geen straaljager besturen.”