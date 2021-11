Eddy Zoëy had goed gekeken naar Jerry Springer en Sex voor de Buch

Een keur aan fetisjisten nam plaats op het podium terwijl Zoëy tussen het publiek rondliep. Beeld -

Eddy Zoëy is het nieuwe duizenddingendoekje van RTL. Hij is medepresentator van RTL Boulevard en heeft de presentatie van Ranking the Stars op RTL 5 van Paul de Leeuw overgenomen. Sinds gisteravond presenteert hij ook nog het RTL 5-programma Dit is mijn keus: een praatprogramma over controversiële keuzes die gewone mensen maken.

Met zo’n insteek zou je verwachten dat de eerste aflevering antivaxers te gast zou hebben, aangezien die uitgesproken over hun keuze zijn, maar aan actualiteit heeft Zoëy blijkbaar geen boodschap. In plaats daarvan had hij gekozen voor een tijdloos onderwerp dat rook naar ideeënarmoede: ‘Ik heb een extreme fetisj’.

Qua setting was er goed naar een oude videotape van Jerry Springer gekeken: een keur aan fetisjisten nam plaats op het podium terwijl Zoëy tussen het publiek rondliep. Met zijn gespeelde verbazing toonde hij zich een leerling van Menno Buch, wiens Sex voor de Buch zo’n 25 jaar geleden al allerlei extreme seksuele voorkeuren de revue liet passeren. Sindsdien zijn alle fetisjismen al talloze malen behandeld, maar toch beweerde Zoëy met droge ogen dat er nog een taboe op rust.

Dus zat er weer een man met leerfetisj en bijpassend Duits accent, een kirrende vrouw van 42 die zich graag als klein meisje verkleedt, een man die aan ‘puppyplay’ deed door zich als hond te verkleden en als overtreffende trap een man die aan ponyplay deed en zich inderdaad als paard gedroeg. Dat de laatste een Belgisch accent had deed Lips dan weer aan Jambers denken: “Overdag is hij directeur van een loodgietersbedrijf, ’s avonds verkleedt hij zich als pony.”

Na afloop checkte Lips voor de zekerheid even of de jaren negentig echt waren afgelopen.

Reageren? hanlips@parool.nl.