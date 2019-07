Ed van Westerloo (1938-2019): de man die het journaal volwassen maakte

Ed van Westerloo is zondag op 81-jarige leeftijd overleden Beeld ANP

Ed van Westerloo groeide op in De Pijp, als het eerste kind van Roosje Vonk Gerard van Westerloo, die een sigarenwinkel in de buurt runde. Hij kreeg daarna twee broers: Fons en Gerard. Het gezin was niet arm, maar had het ook niet breed. “Het was niet altijd leuk maar het motiveerde je wel. Je dacht: ik ga het beter krijgen dan mijn ouders, ik zal zorgen dat ik niet blijf hangen in de Tweede Van der Helststraat,” zei broer Fons in 2012 de Volkskrant. En dat deden ze dan ook, alle drie in de media: Gerard (overleden in 2012) werd schrijvend journalist voor onder andere Vrij Nederland, Fons omroepbaas van onder meer AT5, RTL en SBS.

Ed begon op 20-jarige leeftijd als journalist bij persbureau ANP. Hij werd als oorlogsverslaggever naar Nieuw-Guinea gestuurd, als jonge stadsverslaggever in Amsterdam versloeg hij een enorme brand in het C&A-filiaal op het Damrak. Toch werd hij, net als broer Fons, meer getrokken door de televisie.

In 1964 maakte hij de overstap – een switch die hij al lang voor ogen had, vertelde hij in 1994 aan de Volkskrant: “De wereld was nieuw. Televisie was toch wat toen.” Hij ging in 1964 bij de KRO aan de slag, als verslaggever van actualiteitenprogramma Brandpunt. Hij vloog de hele wereld over om reportages te maken en sprak de Indonesische president Soekarno vlak voordat hij afgezet werd. Van Westerloo hield niet van slap interviewen, en introduceerde met zijn Brandpunt-collega’s het spijkerharde interview, waarin politici en andere invloedrijke mensen ter plekke ter verantwoording werden geroepen – in tijden van Sven Kockelman misschien niet opzienbarend, maar toen een vernieuwende stijl.

Journalistiek bloed

Van Westerloo noemde zichzelf in 1994 in Het Parool een ‘manager met journalistiek bloed’. “Toen ik bij die C&A-brand tussen al die 55-jarige collega’s stond, wist ik: dit moet je niet je hele leven doen. Hoe leuk ik het ook vond.” Vandaar dat hij na vijf jaar als hoofdredacteur van Brandpunt in 1976 leiding ging geven aan het NOS Journaal. Hij zette een stevige stempel op het programma. Het journaal kon wat hem betreft een stuk levendiger; in plaats van een droge opsomming van nieuwsfeiten wilde hij levendig bulletin met onderwerpen uit de kunst en cultuur, en vooral meer duiding en diepgang. “Zijn streven naar objectiviteit en naar begrijpelijkheid voor iedereen zit inmiddels in ons dna gebakken,” zei huidig journaaldirecteur Gerard Timmer tegen de NOS. “Hij is de man die het NOS Journaal journalistiek volwassen heeft gemaakt.” Van Westerloo bedacht ook het Jeugdjournaal.

In 1985 hield Van Westerloo het voor gezien bij het journaal. Hij bleef wel bij de NOS, waar hij zijn grote wens mocht vervullen – een derde televisienet – en televisiedirecteur werd. In die functie nam hij het eerste televisie-interview met Willem-Alexander af, toen nog kroonprins, over zijn voorbereidingen op zijn rol als koning. Hij werd ervan beschuldigd dat hij een slappe journalistieke hap afleverde, maar trok zich er weinig van aan. “Bij ieder tv-interview met het koningshuis wordt de interviewer toch beticht van een hofnarrenhouding,” zei hij tegen NRC.

Van Westerloo vertrekt in 1994 definitief uit Hilversum omdat hij het pertinent oneens is met het splitsen van de NOS in twee aparte bedrijven. Toch ging hij weg met een lach, zei hij tegen Het Parool. ‘’Ik heb een prachtige tijd gehad, waar ik met plezier op terugkijk. Ik heb het leuk gevonden dat ik die honderd mensen hier een goed werkklimaat heb kunnen geven. Ondanks alle omroepstormen.’'

Van Westerloo overleed zondag in Amersfoort op 81-jarige leeftijd.