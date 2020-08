Ed van der Elsken deze herfst te zien in Rijksmuseum

Ed van der Elsken, Concertbezoekers en een agent achter dranghekken bij een concert van de Lionel Hampton Big Band in de Houtrusthallen in Den Haag, 24 maart 1956. Beeld Rijksmuseum

Ruim honderd objecten, waaronder foto’s, ontwerpen voor fotoboeken, omslagontwerpen en contactvellen, laten zien hoe Van der Elsken (1925-1990) te werk ging. Volgens het Rijksmuseum is het alsof de bezoeker in de expositie, die op 30 oktober opent, over zijn schouder meekijkt.

Het Rijks kreeg onlangs samen met het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam het artistieke nalatenschap van een van de beroemde Nederlandse fotograaf. In de tentoonstelling komt vooral zijn voorliefde voor experimenteren naar voren, want naast het spelen met uitsnedes en afdrukken, was hij volgens het museum een zeer goede ontwerper.

Van der Elsken fotografeerde over de hele wereld en stond bekend als ‘mensenfotograaf pur sang’: heel direct en ontwapenend in zijn benadering. “Met zijn eigenzinnige, rauwe stijl van fotograferen liet Van der Elsken zien dat fotografie veel meer is dan zomaar een plaatje: zijn foto’s zijn de uiting van een persoonlijke visie,” aldus het Rijksmuseum.

De expositie is te zien tot en met 10 januari.