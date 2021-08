Ed en Marco waren blij als jongetjes die kikkerdril vangen in een sloot

Ed Stoop en Marco Kraal wachten tot de brasem bijt.

Elke dag kijken 15.000 mensen naar Vis Ttv. Voor televisiebegrippen is dat een quantité négligeable, maar het is nog altijd zes keer zoveel als het aantal mensen dat dagelijks met corona besmet blijkt te zijn, en die nemen we ook heel serieus.

En omdat Lips sowieso voor geen enkel programma zijn neus ophaalt stemde hij rond het middaguur af op RTL 7, waar eindeloze herhalingen van Vis tv worden uitgezonden. Het was bepaald geen straf. Sterker nog: het was niets minder dan een fantastische kijkervaring.

Oudgediende en cultfiguur bij uitstek Ed Stoop, die Vis tv 23 jaar heeft gepresenteerd, was voor het 25-jarig bestaan van de show bereid gevonden om nog een keer zijn hengel van stal te halen. Hij toog met zijn oude vismaat Marco Kraal naar het Lauwersmeer, ‘de Biesbosch van het Noorden’. Ze hadden een trapleer meegenomen om vanuit hun bootje het water in te stappen. Giechelend en enigszins onhandig gingen ze van boord, de scène deed Lips denken aan Buurman en Buurman.

Daar stonden ze dan, tot in hun middel in het water, blij als twee jongetjes die kikkerdril vangen in een sloot.

“Een winde! Kijk eens wat mooi,” riep Marco verrukt uit, terwijl hij een klein visje uit het water hengelde. “Op een made en een wurm.”

“Doe maar duur,” zei Ed onderkoeld. Hij had een ‘natte kont’, nadat een golfje zijn vispak was binnengedrongen.

Gelukkig had Marco een thermoskan koffie meegenomen. “Effe relaxen.” Dat ontspannen was van korte duur, want er werden een paar dikke brasems ontdekt. Fluisterend besloop Marco zijn prooi. “Hij blijft maar om mijn dobber heen draaien. Hoe spannend kan vissen zijn?”

Heel spannend dus, stelde Lips vast, voor wie het de viswereld totaal onbekend was. Meer dan een paar kleine visjes wisten Ed en Marco niet te vangen, de dikkerds wilden niet bijten. “1-0 voor de brasem,” zei Marco sportief.

