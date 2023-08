Échte schapen en échte regen in spektakelmusical Het was zondag in het Zuiden

Spektakelmusical ‘Het was ­zondag in het Zuiden’ behandelt de grote Limburgse overstromingen van 1993. Beeld Roy Beusker en Annemieke van der Togt

Actrice Anne-Mieke Ruyten zeult met zes schapen en een gele noordwester door een wel heel plaatselijke regenbui, in het openluchttheater De Doolhof in Tegelen. De bui is zó plaatselijk dat regisseur Servé Hermans en een peloton technici in T-shirts en korte broeken toekijkt.

Het is een apart beeld, bij de repetities van de spektakelmusical Het was zondag in het Zuiden, die sinds 19 juli zes weken te zien is in het Noord-Limburgse openluchttheater met acteurs als Ruyten en Buddy Vedder. Het oeuvre van Rowwen Hèze vormt de soundtrack voor de musical, het verhaal stamt uit 1993; de overstromingsproblematiek in Limburg in de kerstperiode van dat jaar.

Daarom valt, stroomt en gutst het water letterlijk door het openluchttheater: 200.000 liter per voorstelling. “Gelaagde regen,” glundert Hermans (42). “Want het publiek kan amper zien waar het vandaan komt. Er zijn allerlei technieken om de regen en de schapen op een scherm te projecteren, maar ik wil échte schapen en échte regen.”

Succestheater in de regio

Hij koos er bewust niet voor om de laatste Limburgse waterellende, de overstromingen in Valkenburg en omgeving van twee jaar geleden, naar het openluchttheater te brengen. “Ik vind dat theaterstukken per definitie niet de krant van gisteren op de plank moeten brengen. Dan moet alles exact kloppen, dat zit nog zo prominent in het collectieve geheugen.”

Hermans regisseerde de afgelopen jaren meerdere producties bij Toneelgroep Maastricht, de musical Grease en die andere oer-Limburgse spektakelmusical Dagboek van een Herdershond.

Met de rest van de Nederlandse theatersector ziet hij een grote publieke belangstelling voor regionaal getinte locatievoorstellingen. Denk aan Hanna van Hendrik in Twente, Hollands Hoop en Ripperda in Groningen en dus Dagboek van een Herdershond. “Het publiek kan zich iets bij de verhalen voorstellen. Ook bezoekers uit andere regio’s, want wij zagen na de eerste fase van de kaartverkoop dat een derde van de bezoekers niet uit Limburg komt. Waarschijnlijk heeft dat hier iets met de muziek van Rowwen Hèze te maken, die ook buiten Limburg populair is. En anders dan in Maastricht is Brabant hier een stuk dichterbij.”

Magie van het openluchttheater

Op zijn regisseursstoel, pal voor het toneel, roemt Hermans de magie van openluchttheater, waar de elementen vrij spel hebben. “Ik ben eens in Valkenburg bij een openluchtvoorstelling over Woodstock geweest, in de stromende regen. Het werd ook echt Woodstock, het publiek gaf zich er ook volledig aan over. Wat mij betreft mag het ook best eens regenen tijdens een voorstelling. Als het maar niet zo tekeergaat dat we een voorstelling moeten afgelasten vanwege wateroverlast. Dat Droste-effect wil ik graag achterwege laten.”