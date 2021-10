Echt iets willen weten, dat is het geheim van goede vragen stellen

De Laatste Vraag. Beeld SBS6

Stel, u mocht één vraag stellen, dezelfde, aan Barack Obama en Bruce Springsteen: wat zou u vragen? Humberto Tan zat er zondagavond maar mooi mee opgescheept. Een exclusief interview met zulke grootheden kun je niet weigeren. Maar ja, via Zoom, en dan die idiote eis: één vraag en verder niks. Het werd: wanneer waren jullie het meest gelukkig in je leven?

Prima vondst, vond Lips. En het pakte goed uit: de heren kwamen allebei met een uitgebreid, onderhoudend antwoord. In het kort: Springsteen nu, Obama als hij bij z’n dochters is. Maar daar hadden ze meer en mooie woorden voor.

Nog meer goede vragen, gisteravond van Joris Linssen. Die is terug met een nieuw seizoen Hello Goodbye en hij kan het nog steeds. De kunst, denkt Lips, is vragen stellen omdat je het écht wil weten. Hoogtepunt: twee Afghaanse broers die wachten op hun uit Kabul geëvacueerde familie. Bloednerveus natuurlijk. Maar Linssen sloeg een figuurlijke arm om ze heen en daar kwam het verhaal al. Vanzelf, zo leek het.

Daarna begon er een nieuwe quiz op SBS6: De Laatste Vraag. Presentator is Jan Versteegh, zodat Lips meteen weer aan De Dansmarathon moest denken, want trauma’s helen langzaam. Bovendien vroeg hij zich af of hij na Squid Game überhaupt nog normaal naar een spelprogramma op tv kon kijken. Maar De Laatste Vraag bleek doodnormaal. Een quiz, met weliswaar een nieuwe opzet waar Lips u niet mee zal vervelen, maar verder vooral: vragen. Heel veel triviale vragen. Hoeveel vingerkootjes zitten er aan een hand? En welk huishoudelijk apparaat maakt gebruik van middelpuntvliedende kracht?

Nou, zo dus. Verheffend werd het nooit maar na afloop had Lips nog wel een vraag: wanneer zou Jan Versteegh het meest gelukkig zijn geweest in zijn leven?

