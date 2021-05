Echt Gebeurd gebundeld: 75 verhalen die levens veranderden

Paulien Cornelisse en Micha Wertheim hebben 75 verhalen uit Echt Gebeurd gebundeld. Beeld Marco Okhuizen

De verhalen van ‘gewone mensen’ bij Echt Gebeurd, de middagen in comedyclub Toomler, bestaan door corona al geruime tijd slechts als podcast en vanaf deze maand ook als Echt gebeurd op papier, een jubileumbox. Samenstelling: cabaretiers Micha Wertheim en Paulien Cornelisse, die hun idee voor Echt Gebeurd haalden in de VS.

Voor de avonden van The Moth met storytelling in New York stond het publiek steevast rijendik voor de deur. Cornelisse en Wertheim besloten iets soortgelijks in Amsterdam te doen. Dat werd een succes met inmiddels, iets meer dan twaalf jaar later, een stichting met een redactie en extra edities op festivals als Lowlands. De twee verdienen er zelf niets aan, alles draait om een podium geven aan goede verhalen.

Voorgesprek

Om die verhalen zo goed mogelijk uit de verf te laten komen, is er het voorgesprek. Wertheim: “Samen kijken we: waarmee wil je beginnen en eindigen? Een scène als opening werkt altijd goed. ‘Ik was 15 jaar, ik fietste naar school en het begon te regenen.’ Dan luister je meteen.” Cornelisse: “Om verder te komen dan een anekdote of een stoer kroegverhaal moet er ook een inzicht in zitten. Er moet iets op het spel staan. Ik vraag meestal: heeft dit verhaal een verandering in je leven teweeg­gebracht? Ben je hierdoor anders naar jezelf of de wereld gaan kijken? Als iemand dat zelf niet weet, kun je proberen daar samen achter te komen.”

Het is niet de bedoeling dat de verteller theater maakt, legt Wertheim uit. “Een act draagt niet bij aan het verhaal. We zeggen altijd: het hoeft niet grappig te zijn. We zijn dan wel in Toomler, maar het is geen comedy.”

Vaak geven juist de schijnbaar onbelangrijke details een verhaal kleur. Of er ligt een hele wereld achter een achteloze bijzin. Cornelisse: “Ik had een voorgesprek met een vrouw die drugs had gevonden op het strand van Costa Rica en over die enge situatie wilde vertellen. Al pratende kwamen we erachter dat haar vader vroeger een politiescanner had en dat ze na een melding altijd met het hele gezin naar de plaats delict reden. Ze zei het alsof het heel normaal was, maar besefte ter plekke dat dat natuurlijk niet zo is.”

Eerlijk en kwetsbaar

Een goede verteller is iemand die het verhaal zíét, beaamt Wertheim, maar die ook eerlijk is en zich kwetsbaar opstelt. Echt Gebeurd draait niet om persoonlijk successen. “Je hoort eerder dingen die níét gelukt zijn, rare beslissingen, reflecteren op eigen falen. Soms zeggen we: je moet dit nu niet vertellen, de gebeurtenis is te groot of te kort geleden, je hebt nog te weinig afstand. Een goed verhaal vertel je vanuit een litteken, niet vanuit een open wond.”

Nieuwe vertellers zijn altijd welkom. Cornelisse. “Meld je aan.”

Tot Echt Gebeurd weer live gaat, is er het jubileumboek met 75 waargebeurde verhalen. Gaat er niet veel verloren bij gesproken vertellingen op papier? Cornelisse: “We hebben een beetje redactie gevoerd en alle eh’s en versprekingen eruit gehaald, maar wel de spreektaal intact gelaten. Als je het verhaal leest, hoor je in gedachten wel hoe iemand moet hebben gepraat.” Wertheim: “En bedenk vooral zelf een stem bij iedere verteller.”

Echt gebeurd op papier, De Harmonie, € 29,90.