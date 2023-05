Earth, Wind & Fire-gitarist Sheldon Reynolds (63) overleden

Sheldon Reynolds tijdens een optreden van Earth, Wind & Fire in 1997. Beeld Getty Images

Het overlijden van Reynolds werd door zijn voormalige Earth, Wind & Fire-bandmaat Philip Bailey bekendgemaakt op sociale media. Hij noemt zijn dood ‘erg verdrietig voor iedereen die hem kende en met hem werkte’. “Sheldon was een uitstekende toevoeging aan de band, een geweldige schrijver en producer, en een aardig en liefdevol mens. Hij zal gemist worden.”

Reynolds speelde met The Commodores tussen 1983 en 1987, na het vertrek van Lionel Richie. Daarna stapte hij over naar Earth, Wind & Fire. Hij maakte tot 2002 deel uit van de groep.

Earth, Wind & Fire was toen al over het hoogtepunt heen. De band rond Maurice White was vooral in de jaren zeventig en tachtig enorm populair. De groep scoorde hits met nummers als September, Shining Star en After The Love Is Gone.

Earth, Wind & Fire in Japan, met een gitaarsolo van Reynolds.

