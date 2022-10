Dystopisch cabaret over de hang naar controle: ‘Mensen willen iemand de schuld kunnen geven’

In Ondergrond bespreekt cabaretière Lotte Velvet haar relatie tot de mens, die eeuwig bang lijkt voor de donkere kant van het bestaan. ‘Het is echt niet zo desastreus als je je even kut voelt.’

Dat David Lynch een van Velvets inspiratiebronnen vormt, is in Ondergrond direct duidelijk. Een licht verontrustende soundtrack begeleidt sketches en liederen die in elkaar overlopen en vaak draaien om de vraag: wil ik nog wel op deze wereld blijven? Zaken die we als normaal beschouwen, krijgen in Velvets handen weer iets mysterieus. Met een korte versie van deze voorstelling won ze in 2020 de Wim Sonneveldprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival.

Moet je een piekeraar zijn om dystopisch cabaret te kunnen maken?

“Ik ben het in ieder geval zeker. Als kind liet mijn moeder me elke avond een kwartiertje heel bewust piekeren. De rest van de dag mocht het dan niet. Zo erg was het. Naarmate ik ouder word, kan ik er gelukkig steeds beter mee omgaan. Het theater helpt daarbij. Dat is echt wel een uitlaatklep.”

Waar bent u precies bang voor?

“Mijn angst zit niet zozeer in de mogelijkheid van een apocalyps. Daar ga ik best goed op, denk ik. Ik blijf toch wel bezig en floreer zelfs als niemand iets van me verwacht. Veel enger vind ik het dat mensen steeds verder uit elkaar komen te staan. Dat we zoveel grote problemen negeren. Het interessante van dystopieën is dat ze heel dicht tegen de huidige situatie aan kunnen schuren. Denk aan films als Don’t Look Up en series als Black Mirror. Ik zie een dystopie als een visie op onze wereld. Ik vind het mooi als iemand zijn ideeën daarover deelt.”

Werkt u er bewust aan om de voorstelling niet té donker te maken?

“Die balans bewaak ik samen met mijn regisseur Bor Rooyackers. Mensen denken vaak dat mijn voorstelling heel zwaar is, maar dat valt volgens mij wel mee. Ik vind het goed om serieuze onderwerpen te behandelen, dat past ook bij de huidige tijd. Tegelijk probeer ik daar wel de humor in te vinden. Dat is eigenlijk de enige manier, zeker voor mezelf, om ermee om te kunnen gaan.”

U bent ook forensisch psycholoog. Zien we daar iets van terug in Ondergrond?

“Menselijk gedrag, wat er speelt in de maatschappij en hoe mensen daar soms destructief mee omgaan is zeker een inspiratie. Daar is het lied Zendmaster een goed voorbeeld van. Ik werkte al ver voor de coronacrisis met mensen die complottheorieën aanhangen. Alles wat je kunt bedenken, had ik al een keer gehoord. Maar tijdens corona begonnen ook oud-studiegenoten zo te praten. Het verschil tussen de mensen op mijn werk en de mensen om me heen werd opeens kleiner. Zendmaster gaat over het gevoel dat velen sinds die periode hebben: het kán geen toeval zijn. Mensen willen zo graag een reden vinden waarom iets gebeurt. Ze willen iemand de schuld kunnen geven. Ik heb dat nummer eigenlijk geschreven om die groep te kunnen begrijpen.”

Is dat gelukt?

“Ik vind het moeilijk te snappen dat je helemaal meegaat in die theorieën, maar ik kan het gevoel soms wel volgen. Iedereen heeft iets achterdochtigs. Als het niet goed met je gaat, zie je sneller negatieve dingen en dus ook verbanden die er niet zijn. Achteraf kun je dan denken: oh, dat had waarschijnlijk niets met elkaar te maken. Maar als je in die fase blijft hangen, of er zelfs dieper induikt, kan het je hele leven verstoren.”

De behoefte aan controle speelt een belangrijke rol in de voorstelling. Voelt u die zelf ook?

“Zeker, maar die zoek ik vooral in kleinere dingen, in vaste structuren. Dat is ook één van de redenen waarom ik nog twee dagen als forensisch psycholoog werk. Het geeft vorm aan mijn week. Veel mensen willen inderdaad volledige controle over hun leven, maar dat is onmogelijk. Ik kom uit Oss en daar kun je bijvoorbeeld moeilijk over problemen praten. Als het goed met je gaat is iedereen aardig, maar als je niet lekker in je vel zit, schieten ze in de stress. Dan moet er direct iets opgelost worden. Terwijl het echt niet zo desastreus is als je je even kut voelt.”

U pleit in Ondergrond voor meer realistische sprookjes. Moeten de gebroeders Grimm bij het vuilnis?

“Haha, zeker niet, ik ben gek op sprookjes. Maar dat heeft daar ook weer mee te maken: sommige kinderen worden weggehouden bij uitvaarten, want ouders willen ze nog niet in aanraking laten komen met de dood. Maar als je daar van jongs af aan iets van meekrijgt, is het minder eng als je hondje sterft. Mensen, niet alleen in Oss hoor, hebben een enorme angst voor het donker. Die hoop ik een beetje te doorbreken.”

Ondergrond gaat op 21 oktober in première in De Kleine Komedie.