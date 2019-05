‘Dwarse denker en rebelse schrijver’ Özcan Akyol schrijft boekenweekessay

“Özcan Akyol is zo’n persoonlijkheid die geen blad voor de mond neemt en ons dwingt om kritisch naar onszelf en de maatschappij te kijken.” Beeld ANP

De CPNB zegt gekozen te hebben voor een ‘maatschappelijk en relevant thema dat zich in het brede boekenaanbod weerspiegelt’. Onlangs verscheen de studie De impact van het boek, waaruit onder meer bleek dat lezers minder vasthouden aan vooroordelen en een groter inlevingsvermogen hebben dan vroeger.

“We hebben dwarse denkers en rebelse schrijvers nodig om taboes te doorbreken en vernieuwing te brengen,” aldus directeur Eveline Aendekerk. “Özcan Akyol is zo’n persoonlijkheid, iemand die geen blad voor de mond neemt en ons daarmee dwingt om kritisch naar onszelf en de maatschappij te kijken.”

Akyol noemt de opdracht ‘een jongensdroom’ en kijkt ernaar uit ‘de wereld van de literatuur weer op te schudden’. “Ik wil een toegankelijk essay schrijven, dat interessant is voor een breed lezerspubliek, dus ook voor mensen die niet zo gauw naar een boek zullen grijpen.”

Eerder was al aangekondigd dat Annejet van der Zijl het boekenweekgeschenk schrijft voor de 85ste Boekenweek van zaterdag 7 t/m zondag 15 maart 2020. In tegenstelling tot het essay staat het geschenk los van het thema. Van der Zijl heeft aangekondigd dat ze gaat schrijven over een Amerikaans-Nederlandse liefde in tijden van slavernij.