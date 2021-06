Duurzamer vliegen: ideeën genoeg, nu de investeringen nog

De kennis van Nu: Het nieuwe vliegen Beeld -

Dankzij corona is er het afgelopen jaar veel ­minder gevlogen, maar de grote inhaalslag is alweer begonnen, met citytrips voor een paar tientjes en all-inclusivevluchten voor een paar honderd euro. En toch moet er minder worden gevlogen want ‘over dertig jaar mag de Nederlandse luchtvaart geen broeikasgassen meer uitstoten’ betoogde De kennis van Nu: Het nieuwe vliegen. We moeten dus minder vliegen en tegelijk moet vliegen duurzamer worden. Het wetenschappelijk programma maakte gisteravond een rondvlucht langs diverse initiatieven om vliegen duur­zamer te maken, door de brandstof, maar ook het vliegtuig zelf duurzamer te maken.

Zo ontwikkelt de TU Delft een V-vormig vliegtuig zonder romp waar de passagiers in de vleugels zitten. Nog futuristischer oogde een vliegtuig waarbij de ramen ontbraken want die maken een vliegtuig onnodig zwaar. De programmamakers peilden op Schiphol of passagiers bereid waren in een raamloos vliegtuig te gaan zitten en de animo was verrassend hoog; slechts een enkeling ­voerde claustrofobie als bezwaar aan. Elders werd er geëxperimenteerd met zogenaamde slimme vleugels, gebaseerd op de vliegbewegingen van vogels.

Brandstof verworven uit frituurvet kwam ook nog langs, maar dat idee dateert al uit de tijd dat Camiel Eurlings nog bij de KLM zat. Sindsdien zijn er weinig vorderingen gemaakt want ‘de luchtvaart is een extreem conservatieve tak van sport’ aldus chemisch technoloog Bart Rosendaal. Bovendien eten we te weinig friet om alle vliegtuigen van biobrandstof te voorzien, vulde luchtvaartdeskundige Joris Melkert aan.

De belangrijkste les die Lips opstak: wetenschappelijke initiatieven genoeg, maar de luchtvaartmaatschappijen wachten op elkaar met investeringen. En zo verandert er voorlopig dus maar weinig in de luchtvaartbranche.

