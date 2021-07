Duran Duran, rockballads en bizarre kapsels: Blokhuis doet de jaren tachtig

Blokhuis Extra, de jaren '80 Beeld NTR

Lips is een kind van de jaren tachtig dus zijn muzikale hart maakte een sprongetje toen hij zag dat Leo Blokhuis deze zomer onder de noemer Blokhuis Extra: De jaren 80 een zesdelige serie maakt over dat ‘übercoole decennium’ zoals de popprofessor het zelf noemde. Want hoe aardig het kort ervoor uitgezonden programma Het Beste Van… de jaren 80 ook is, met fragmenten van videoclips, voor de commentaren en ­herinneringen van allerlei BN’ers koopt Lips niet zo veel. Van ‘Don Leo’ mag hij verwachten dat hij meer duiding geeft over de stromingen en trends uit dat tijdperk.

Voor Blokhuis Extra had Blokhuis naar eigen zeggen ‘de archieven van Top 2000 à Gogo en Nacht van de popmuziek omgekeerd’. Zomeropruiming in huize Blokhuis dus. De presentator zat voor deze zomerse variant in zijn eentje aan de buitenbar van een soort strandtent met verder alleen barvrouw Monica, die drie kwartier lang een cocktail mixte waar Leo uiteindelijk geen slok van nam.

Ook muzikaal was het een vreemde mix. Er kwam een blokje synthesizerpop voorbij, geopend door de onvermijdelijke Duran Duran met Girls on Film, met die broeierige videoclip waarin twee in negligé geklede vrouwen een kussengevecht uitvoeren, zittend op een met slagroom ingesmeerde slagboom. Probeer daar nu maar eens mee weg te komen, dacht Lips.

Verder kwam er een medley hardrockballads langs, plus een boeketje Britse bands met bizarre kapsels. Blokhuis had zijn Spotifyknop kennelijk op shuffle staan en ook de duiding bleef beperkt, waardoor het zomerse programma uiteindelijk toch wat gemakzuchtig afstak bij Het Beste Van… de jaren 80. Toch gaat Lips volgende week weer naar deze jarentachtig-double bill kijken, uit pure nostalgie.

