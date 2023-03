Duo Anotr is niet meer weg te denken uit de housetop: ‘Vroeger ging ik bij anderen los in de Gashouder. Nu staan we er zelf’

Jesse van der Heijden en Oguzhan Guney: ‘Als je aan Anotr denkt hoor je in je hoofd house met invloeden uit jazz, funk en soul.’ Beeld Nina Schollaardt

“Ik was 17 jaar en werd gevraagd om op een feest te draaien, maar ik had nog nooit een mixer aangeraakt. Jesse heeft mij toen in buurthuis De Valk op het IJplein alles uitgelegd en geleerd,” vertelt Oguzhan Guney. Inmiddels is hij samen met Jesse van der Heijden als Anotr niet meer weg te denken uit de internationale housescene. Ze zijn net terug van een tour van zeven weken door Noord- en Zuid-Amerika en vliegen morgen alweer naar Egypte waar ze draaien op een feest naast de piramides bij Caïro.

Dat Van der Heijden, die opgroeide in Landsmeer, muziek wilde maken of feesten organiseren, wist hij al op jonge leeftijd. “Toen ik 12 jaar was organiseerde ik alcoholvrije feesten voor jongeren en kreeg ik een dj-set van mijn ouders,” legt hij uit. “Voor mijn eigen feesten stond ik te oefenen tot de dj’s die ik geboekt had kwamen. Later ging ik mijzelf ook schaamteloos boeken voor mijn eigen feesten en ging ik eigen muziek maken. Al was dit nog meer een combinatie van veel verschillende genres zoals hip-hop, progressive house en moombahton.”

Spacecake

Guney, opgegroeid in Noord, ging muziek produceren nadat hij Van der Heijden op 16-jarige leeftijd op de verjaardag van diens ex-vriendin leerde kennen. Gevraagd naar hoe ze daar met elkaar in gesprek raakten, beginnen ze te lachen. “We raakten aan de praat over muziek terwijl we spacecake aten,” vertelt Guney. “En snel daarna zijn we zelf tracks gaan maken. Maar eigenlijk kende ik hem wel al een beetje, want ik kwam op de feesten die hij organiseerde.”

De twee hadden direct een klik, zegt Van der Heijden. “Andere vrienden met wie ik ook muziek maakte moest ik pushen. Met Oguzhan was dat echt anders.” Guney: “We hebben de hele zomer in de bloedhitte bij Jesse op de zolderkamer muziek zitten maken. Dat vonden mijn ouders soms niet zo leuk, maar direct daarna kwamen wel al de eerste boekingen.”

In de eerste paar jaar brachten de twee muziek uit onder de naam Piotr & Zhan. De twee draaiden veel in Nederland, maar de doorbraak kwam zeven jaar geleden. “Dat was toen onze manager zei dat we onze naam moesten veranderen,” vertelt Van der Heijden. “We werkten samen met grote platenlabels als Armada en Defected, maar niemand onthield onze naam, dus die veranderde we in Anotr”

House met jazz, funk en soul

Ze zijn zo ver gekomen doordat ze constant muziek maken en uitbrengen, denkt Guney. “Dat is heel belangrijk geweest in onze carrière en dat zal ook altijd belangrijk blijven. Mensen moeten ons kennen van onze eigen muziek. Als je aan Anotr denkt hoor je in je hoofd house met invloeden uit jazz, funk en soul.”

Tijdens corona zaten Van der Heijden en Guney niet stil. Ze gingen naar het conservatorium om hun sound verder te ontwikkelen. “We lieten ons in onze sets al inspireren door soul, funk en disco, maar in onze eigen muziek nog niet,” zegt Van der Heijden. “Om dat te kunnen zijn we terug naar school gegaan.”

Nieuwe sound

Met die eigen sound schoten de twee na corona direct uit de startblokken. Hun eerste feest in Amsterdam-Noord net na de lockdown was voor hen dan ook een van de hoogtepunten van 2022. “Daar draaide we onze nieuwe sound voor het eerst. Muziek die we met vrienden en mijn vader hebben gemaakt,” zegt Van der Heijden.

Maar ook het eerste eigen, uitverkochte No Art-festival (vernoemd naar hun eigen platenlabel) op de NDSM-werf en hun debuutalbum The Reset, dat in november uitkwam en door de BBC werd genomineerd voor beste dancealbum van het jaar, waren hoogtepunten. “Dat was een shock, ik was echt blij,” zegt Guney. Uiteindelijk ging de prijs naar de Engelse producer TSHA.

Ook in 2023 hebben de twee grote plannen. Zo zijn er eind april twee feesten in Engeland en komt er in juni weer een eigen festival. Deze keer in het Flevopark. “Die locatie is mooier en het is vet dat we naar een nieuwe, groene omgeving gaan. Ook is de capaciteit daar aanzienlijk groter,” zegt Van der Heijden.

Ledscherm

Maar eerst volgt zaterdag nog de Gashouder waar ze maar liefst 10 uur lang zullen draaien. Van der Heijden: “Ik heb er fucking veel zin in. Bijna al het geld gaat naar de productie en visuals, omdat we een ervaring willen meegeven die mensen nog niet eerder hebben gehad. We hebben een ledscherm van 15 bij 15 meter en dat kost aardig wat geld. Je kunt maar één keer je debuut in de Gashouder maken.”

Guney heeft al goede herinneringen aan de locatie. “Vroeger ging ik er in mijn zwembroek heen om helemaal los te gaan bij andere feesten. Nu staan we daar zelf. Ik kijk er echt naar uit om met 3500 mensen ons eigen ding te doen en te weten dat iedereen daar speciaal voor jou komt.”

