Duncan Laurence en Willeke Alberti winnen Edisons

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence heeft een Edison gewonnen voor zijn winnende lied Arcade. Laurence won de prijs door de twee andere grote Nederlandse songs van het afgelopen jaar te verslaan: Roller Coaster van Danny Vera en Hoe het danst van Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle.

Laurence nam zijn beeldje behorend bij de belangrijkste muziekprijs van ons land maandagavond in ontvangst tijdens een gala-uitreiking in de Westergasfabriek. Volgens de jury won hij het Eurovisie Songfestival dankzij een ‘smaakvolle en integere song’ die ‘slechts het begin lijkt van nog veel meer moois’.

Laurence verzilverde niet al zijn Edison-nomaties. Hij werd niet gekozen tot Beste nieuwkomer van het afgelopen jaar. Dat werd rapper Snelle (Lars Bos), die met zijn album Vierentwintig op 1 kwam te staan in de Album Top 100. Ook scoorde Snelle een grote hit met Smoorverliefd. In de categorie Beste videoclip werd Laurence (met zijn befaamde onderwaterclip) verslagen door rapper Bizzey en zijn video bij het nummer Drup.

Loopbaan van zestig jaar

De Edison voor het beste album ging naar Ilse DeLange voor haar americanaplaat Gravel & Dust. Het was al de zevende Edison uit haar inmiddels ruim twintigjarige carrière. Vorig jaar kreeg ze daarvoor al een Edison Oeuvreprijs. Die ging dit jaar naar de 75-jarige Willeke Alberti. De zangeres heeft inmiddels een loopbaan van zestig jaar achter zich. De Edisons zijn precies even oud. De jury prees Alberti behalve voor haar tijdloze liedjes ook omdat ze ‘ondanks persoonlijke tegenslagen altijd haar stralende, optimistische zelf is gebleven’.

Ook de jarige zangeres Maan de Steenwinkel (23) won haar eerste Edison. Ze werd gekozen tot Beste popartiest van 2019. In de rockdivisie ging de prijs naar Kensington. De band bereikte met het album Time volgens de jury ‘een nieuwe artistieke mijlpaal’.

De prijs voor de beste hiphopartiest ging naar rapper Josylvio, die andere genomineerden Snelle en Henkie T versloeg. In de categorieën Dance en Alternatief wonnen respectievelijk Armin van Buuren en S10. Het duo Suzan & Freek kreeg de Edison in categorie Nederlandstalig. In de volksmuziekcategorie ‘Hollands’ werd feestkwartet De Toppers onderscheiden.