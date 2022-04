Duizend belangstellenden voor Vermeers Melkmeisje tijdens eerste weekend in voormalige Hermitage

Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum bij het schilderij Het melkmeisje van Johannes Vermeer. Beeld ANP

Het museum is heel tevreden met de opkomst, ook gezien de problemen bij het spoor. De bezoekers van maandag zijn nog niet geteld.

Bij de expositie aan de Amstel wordt stilgestaan bij onder meer de technische details, het kleurgebruik van Vermeer en bij muziek en geur uit die tijd. Daarnaast vertelt de tentoonstelling over de kunstenaar en belicht ze de historische achtergronden. “We zetten iets heel bijzonders neer,” zei hoofd tentoonstellingen Marlies Kleiterp eerder tegen Het Parool.

Hoewel Vermeers topstuk voor vrijdag nog in het Rijksmuseum te zien was, hadden bezoekers zonder kortingspas 15 euro over om het schilderij in de voormalige Hermitage te bekijken. Het Rijksmuseum leent Het melkmeisje (circa 1660) bij grote uitzondering uit om het museum te steunen.

Vijf topstukken

De Hermitage verbrak begin deze maand de banden met het gelijknamige Russische museum vanwege de oorlog in Oekraïne en moest daardoor de tentoonstelling Russische avant-garde – Revolutie in de kunst voortijdig sluiten. De komende maanden toont het museumcomplex aan de Amstel, zoals de Hermitage zichzelf nu noemt, een serie van vijf topstukken. Het melkmeisje hangt er nog tot en met 15 mei. Welk stuk daarna te zien is, is nog niet bekend.