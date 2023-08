Nieuws

Duitse Justitie staakt onderzoek naar Rammsteinzanger Lindemann

Aanklagers in Berlijn hebben het strafrechtelijk onderzoek naar Rammsteinzanger Till Lindemann gestaakt. De zanger raakte in opspraak na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Justitie zegt dat er geen bewijs is gevonden van strafbaar gedrag.