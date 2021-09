Dubieus werd het toen Caroline van der Plas vertelde hoe ze als tiener half Duran Duran heeft aangerand

Echt grappig werd Spaanders bijna nooit. Dubieus wel, twee keer. Beeld -

Niets is leuker dan een satirisch programma, aldus Jack Spijkerman dit weekend in deze krant. Hij werd ernaar gevraagd in verband met Spaanders, de nieuwe satirische zaterdagavondshow van BNNVara, gepresenteerd door Patrick Lodiers.

Kopspijkers 4.0, noemt Lodiers het. Maar Lips kon na één aflevering concluderen: gewoon Kopspijkers. Andere naam, andere presentator, andere acteurs die de typetjes doen, maar de formule is vrijwel onveranderd.

Daarmee past Spaanders in de televisietrend van oude succesformules afstoffen, maar hoe vaak gaat dat nu eigenlijk goed? Lips heeft zo snel geen voorbeeld paraat. Eerlijk gezegd vindt hij het altijd een beetje lui overkomen.

Vooruit, als kopie van Kopspijkers is Spaanders wel geslaagd. Maar toch dacht Lips bijna de hele uitzending: waar kijk ik naar? Echt grappig werd het bijna nooit. Dubieus wel, twee keer. Eerst toen Caroline van der Plas vertelde hoe ze half Duran Duran als tiener heeft aangerand. Vervolgens zagen we de lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging sjoelen met een levende cavia. Allebei op z’n minst opmerkelijk te noemen.

Verder dacht Lips vooral: zal wel. Je mist niks als je niet kijkt.

Hoe anders was dat met Kopspijkers? Lips weet nog: zaterdagavond, je kon geen kant meer op. Zappen was zinloos. Kopspijkers was moeiteloos grappig, zo leek het – dat was er zo goed aan. En iedereen keek want anders had je iets gemist.

Maar humor is een veranderlijk ding. De formule die toen zo goed werkte, is belegen geworden. En dat terwijl deze tijd zich zo goed leent voor satire. Dat het wel grappig én fris kan zijn, ziet Lips elke zondagavond bij Promenade. Messcherp, tikje vervreemdend, snel en bovenal: grappig. Niet dat iedereen het kijkt, integendeel. Maar Lips wel. Zondagavond weer. Gelachen? Hardop. Zie je wel: had die Spijkerman toch gelijk.

Reageren? hanlips@parool.nl.