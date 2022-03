Dua Lipa voor hetzelfde nummer tweemaal beschuldigd van plagiaat

Dua Lipa tijdens haar Future Nostalgia Tour, in Madison Square Garden, New York. Beeld Jamie McCarthy/Getty Images

En juist in die nostalgie schuilt het probleem, betoogt – na de relatief onbekende reggaeband Artikal Sound System – nu ook het gelauwerde songschrijversduo Lawrence Russell Brown en Sandy Linzer.

De laatste twee, van wie Linzer eerder de evergreen Working My Way Back to You voor de Four Seasons schreef, stellen dat Lipa inbreuk heeft gemaakt op het copyright van hun samen geschreven disconummer Wiggle and Giggle All Night, in 1979 opgenomen door Cory Daye.

Comments op YouTube

Brown en Linzer werden volgens hun advocaten op de gelijkenissen geattendeerd door fans in de comments op YouTube. De twee tachtigers zijn geduchte tegenstanders in de rechtszaal. Eerder wonnen ze om hetzelfde nummer al een zaak tegen zanger Miguel Bose. Zijn hitje Don Diablo uit 1980 was volgens de rechter deels gestolen van Wiggle and Giggle All Night, waardoor Brown en Linzer ook credits én royalty’s moesten toevallen.

Advocaten van de twee songschrijvers zeggen nu dat de melodie van Levitating grotendeels samenvalt met hun eerdere creatie. ‘De noten bewegen zich in dezelfde richting met gelijke intervallen en in nagenoeg hetzelfde ritme.’

1,6 miljard streams

Dua Lipa zelf weigert de afgelopen dagen commentaar te geven op de aanklachten. Eerder gaf ze de Australische eightiesband INXS uit zichzelf al credits voor het inspireren van het eveneens van Future Nostalgia afkomstige Break My Heart, dat inderdaad erg lijkt op INXS’ Need You Tonight.

Levitating, dat in twee versies alleen op Spotify al ruim 1,6 miljard streams verzamelde, is een van de grootste succesnummers van Lipa (26). Het is een hit van vergelijkbare grootte als Blurred Lines van Pharrell en Robin Thicke. Die moesten de erven van Marvin Gaye uiteindelijk zo’n 7 miljoen euro betalen voor het ongeoorloofd lenen van Gaye’s Got to Give it Up.