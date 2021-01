Dua Lipa grote winnaar bij Top 40 Awards

Dua Lipa tijdens de American Music Awards in 2019 Beeld REUTERS

Best bijzonder, want het jaar 2020 blonk vooral uit in afgelaste concerten. Lipa werd onderscheiden voor haar vernieuwende livestreamconcert, een multidimensionale show die anderhalf miljoen euro kostte om te maken en meer dan vijf miljoen kijkers wereldwijd bereikte.

Rapper Snelle (echte naam Lars Bos, 25) werd geëerd als beste Nederlandse artiest, mede dankzij zijn nummer 1-hit Smoorverliefd. Dat nummer werd echter niet uitgeroepen tot Hit van het jaar. Die prijs ging naar Het is al laat toch van Racoon. De internationale equivalent was voor Blinding Lights van The Weeknd.

Sneltesten

De prijzen werden uitgereikt tijdens een online uitgezonden show. In verband met de avondklok was de uitreiking vooraf opgenomen. Alle optredende artiesten werden bij binnenkomst van de tv-studio in Hilversum onderworpen aan een corona-sneltest.

De opzet leverde een vlotte show op – binnen het uur waren alle prijzen uitgedeeld – die opviel dankzij de voor een prijzenregen uiterst ingetogen dankwoorden. Vooral Spike van Zoest, gitarist van Di-rect, had moeite de juiste woorden te vinden bij het ontvangen van een award voor de ‘beste coronasoundtrack’ voor het nummer Soldier On. ‘Een beetje cru,’ vond hij de onderscheiding. Maar: “Dat mensen steun aan het liedje hebben in moeilijke tijden, vind ik het mooiste. Onze muziek is gemaakt om te verbinden.”

Speechen in de schoenenkast

Een ander opvallend dankwoord kwam van de Amerikaanse rapper 24kGoldn. De winnaar van de trofee voor de beste internationale nieuwkomer van het jaar, bedankte zijn fans met een filmpje, opgenomen in zijn schoenenkast.

Andere prijzen gingen gisteravond naar Bilal Wahib (Beste Nederlandse nieuwkomer), Miss Montreal (Beste alarmschijf voor Door de wind) en Davina Michelle (Beste Nederlandse live-act.)