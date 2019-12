Dry january blijkt een confronterende exercitie

lips roes kosteloos Beeld -

Lips schonk zichzelf een glaasje rood in en ging er eens voor zitten. In de tv-gids die hij vluchtig had gescand stond dat de documentaire Roes ging over gezelligheidsdrinkers die een maandje de alcohol afzweren. Een film over dry january in de borrelmaand bij uitstek: het zou Lips benieuwen.

Al snel bleek het kijken een confronterende exercitie te zijn. Filmmaker Leo de Boer valt in de openingsscène van zijn fiets af, belandt in het ziekenhuis en krijgt daar te horen dat zijn lever beschadigd is door de drank. Daarop besluit hij met een groep onbekenden en onder leiding van een therapeut een maand niet te drinken.

Waarom drink ik eigenlijk zo veel, vraagt De Boer zich af. Is dit nog voor de gezelligheid of heet dit gewoon verslaafd? Bij de eerste groepssessie blijkt dat de deelnemers hun eigen inname onderschatten. Ze blijken minstens twee keer zo veel eenheden te nuttigen als ze dachten. Sommigen komen uit op honderd glazen per week.

In de gesprekken die De Boer voert, komen alle smoesjes voorbij. ‘Ik vind de smaak gewoon heel lekker.’ ‘Het hoort nu eenmaal bij een feestje.’ ‘Niet drinken gaat ten koste van de romantiek.’ Een van zijn vrienden zegt tijdens een etentje dat ze ‘uit elkaar groeien’ omdat hij zijn drinkebroer een maandje kwijt is. De toon is grappend, maar in ieder geintje zit een seintje.

Het niet-drinken gaat alle deelnemers moeilijk af. Een vrouw zwicht op de surpriseparty die voor haar is georganiseerd. Twee wijntjes moet kunnen, vindt ze, maar het worden twee flessen, en voor het slapen gaan nog twee afzakkertjes. Leven zonder drank is zo ‘suffig en duffig’.

Inmiddels was het eb in het glaasje van Lips. Een gezelligheidsdrinker, zo zou hij zichzelf ook omschrijven. Na­tuurlijk zou hij een maand zonder kunnen. Maar gut, tja, het hoort er nu eenmaal bij. En hops, vol was het glas.

